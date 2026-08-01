Departamento 9 de Julio

El Nochero suma infraestructura y se acerca a una solución definitiva para el abastecimiento de agua

Mientras avanza la construcción del Acueducto Tostado–Villa Minetti, continúan las obras complementarias en El Nochero para integrar el futuro sistema de abastecimiento. Ya se ejecutaron una nueva planta de ósmosis inversa, una cisterna de almacenamiento, parte de la red de distribución y 179 conexiones domiciliarias.