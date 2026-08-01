as obras destinadas a mejorar el abastecimiento de agua potable en El Nochero continúan avanzando con la ejecución de infraestructura que permitirá integrar a la localidad al sistema del Acueducto Tostado–Villa Minetti, una de las principales obras hídricas que se desarrollan en el norte santafesino.
El Nochero suma infraestructura y se acerca a una solución definitiva para el abastecimiento de agua
Mientras avanza la construcción del Acueducto Tostado–Villa Minetti, continúan las obras complementarias en El Nochero para integrar el futuro sistema de abastecimiento. Ya se ejecutaron una nueva planta de ósmosis inversa, una cisterna de almacenamiento, parte de la red de distribución y 179 conexiones domiciliarias.
El proyecto contempla que tanto El Nochero como Santa Margarita reciban agua a partir del acueducto troncal, cuya construcción se encuentra en marcha. Paralelamente, se ejecutan las obras locales necesarias para que ambas comunidades puedan incorporarse al sistema una vez que la infraestructura principal entre en funcionamiento.
Obras para fortalecer el sistema
En El Nochero ya fueron concretadas varias intervenciones consideradas fundamentales para el futuro servicio. Entre ellas se destacan la construcción de una nueva planta de ósmosis inversa, una cisterna de almacenamiento y la puesta en condiciones del sistema de captación de agua.
A estas obras se suma la primera etapa de la red de distribución, que permitió ejecutar 179 conexiones domiciliarias, ampliando la infraestructura necesaria para abastecer a los hogares cuando el acueducto comience a operar.
Las intervenciones apuntan a brindar una respuesta estructural a una problemática histórica vinculada al acceso al agua de calidad en la localidad.
Una obra de largo alcance
El Acueducto Tostado–Villa Minetti constituye la infraestructura principal del sistema de abastecimiento para una amplia región del departamento 9 de Julio. Su ejecución permitirá mejorar las condiciones de provisión de agua segura para distintas localidades del norte provincial.
Desde los organismos responsables destacaron que el desarrollo del proyecto requiere distintas etapas de ejecución, tanto en la obra troncal como en las redes e instalaciones complementarias de cada localidad, con el objetivo de garantizar un servicio más estable, seguro y de mejor calidad para los vecinos.
Los trabajos son ejecutados de manera conjunta entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría de Agua y Saneamiento, el senador departamental Raúl Gramajo y la Municipalidad de Gregoria Pérez de Denis.