¿Va a llover? ¿Cómo está el Puente Carretero? ¿Habrá cortes de energía? ¿Quiénes cobran hoy en ANSES? En menos de cinco minutos, este informe reúne los datos más importantes para que puedas planificar tu martes y evitar contratiempos.
Todo lo que necesitás saber antes de salir de casa este martes 4 de agosto
El clima, el estado del tránsito, los cortes de luz programados, quiénes cobran en ANSES y los servicios que pueden afectar tu jornada. En esta guía reunimos la información clave para organizar el día en la ciudad de Santa Fe.
Clima: martes con neblina, lloviznas y ambiente húmedo
La jornada comenzó con 15,7°C, cielo cubierto con neblina, 97% de humedad, viento del sur a 13 km/h y una visibilidad de 9 kilómetros, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Durante la mañana persistirá la neblina, mientras que para la tarde se esperan lloviznas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10 y el 40%. La temperatura alcanzará una máxima de 19°C.
Hacia la noche mejorarán las condiciones, aunque el cielo continuará mayormente nublado.
Pronóstico extendido
Miércoles: 13° de mínima y 20° de máxima.
Jueves: ascenso de temperatura con 15° y 25°.
Viernes: vuelve el frío con una mínima de 7° y máxima de 16°.
¿Conviene salir con abrigo?
Sí. Aunque la mañana comenzó templada para la época, la humedad elevada y las lloviznas harán que el ambiente resulte fresco. Lo recomendable es llevar un abrigo liviano e impermeable.
Tránsito: precaución por lloviznas y cambios en el Puente Carretero
Las lloviznas registradas en las regiones centro y norte provocan calzadas húmedas y resbaladizas. La Agencia Provincial de Seguridad Vial recomienda disminuir la velocidad y aumentar la distancia de frenado.
Puente Carretero
Continúa vigente el nuevo esquema de circulación debido a la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé.
En la cabecera santafesina funciona un desvío hacia Santo Tomé y un tramo de aproximadamente 200 metros opera con doble sentido de circulación.
Se recomienda prever demoras y, si es posible, utilizar como alternativa la Autopista Santa Fe-Rosario.
Autopista Santa Fe-Rosario
Hay reducción de calzada entre los kilómetros 117 y 122, a la altura de Coronda, en sentido hacia Rosario, por trabajos viales.
Además, en el kilómetro 114 permanece un vehículo detenido sobre la banquina.
Ruta Nacional A012
Siguen los trabajos de reparación del intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires.
También continúa el corte total en el cruce con la Ruta Nacional 34, con desvíos para vehículos livianos y restricciones para el tránsito pesado.
Cortes de calles en Santa Fe
Durante este martes habrá restricciones por obras de ASSA y trabajos municipales en distintos sectores:
Av. General López entre San Martín y 25 de Mayo.
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda.
Luciano Torrent entre Facundo Zuviría y Pasaje Lassaga.
Entre Ríos entre 1° de Mayo y 4 de Enero.
Urquiza y bulevar Pellegrini.
Alejandro Greca, en barrio El Pozo.
También se modifican temporalmente los recorridos de las líneas 2, 9 y 16 de colectivos.
Recomendaciones
Si viajás hacia Santo Tomé, salí con algunos minutos de anticipación.
Si vas hacia Rosario, prestá atención a las reducciones de calzada.
Si ingresás al centro, verificá los cortes por obras antes de salir.
Cortes de luz programados
La Empresa Provincial de la Energía realizará interrupciones del servicio durante este martes por tareas de mantenimiento y reconfiguración de la red.
Los cortes programados alcanzarán distintos sectores:
8 a 10: Alte. Brown, Espora, Ayacucho y Piedras.
8 a 12: Espinoza, Arzeno, Carrasco y Doldán.
8.30 a 12.30: zona de Ruta Nacional 168, Ruta Provincial 1 y alrededores.
9 a 13: Av. Peñaloza, Gorriti, Estanislao Zeballos y 4 de Enero.
9 a 13: Iturraspe, Grandoli, De La Salle e Ignacio Crespo.
Si el tiempo empeora, las tareas podrían reprogramarse.
ANSES: quién cobra este martes
Este martes perciben sus haberes:
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
En ambos casos, cobran todas las terminaciones de DNI, con pagos disponibles hasta el 11 de agosto.
Para consultar fecha, lugar y medio de pago, se recomienda ingresar al sitio oficial de ANSES.
También puede interesarte
Continúan las obras del nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé, con cambios en la circulación.
Persisten las intervenciones viales sobre la Ruta Nacional A012.
El jueves llegará un marcado ascenso de temperatura antes de un nuevo ingreso de aire frío previsto para el viernes.
Antes de salir
✔️ Clima: lloviznas durante la tarde y alta humedad.
✔️ Tránsito: circular con precaución por calzadas resbaladizas y demoras en el Puente Carretero.
✔️ Cortes de luz: verificar si tu barrio está incluido en el cronograma de la EPE.
✔️ Agua: sin cortes generales informados.
✔️ ANSES: cobran hoy las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
✔️ PAMI: servicios habituales.
✔️ Qué llevar: abrigo liviano y paraguas o piloto.
✔️ Qué evitar: circular con velocidad elevada en rutas húmedas y salir sobre la hora si debés cruzar hacia Santo Tomé.
Recomendación del día
Si tenés que realizar varios trámites, aprovechá la mañana para los desplazamientos urbanos. Durante la tarde las lloviznas podrían volver más lenta la circulación en los principales accesos de la ciudad.