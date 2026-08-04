Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este martes se realizarán cortes programados en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio para este 4 de agosto en sectores de Santa Fe por maniobras de reconfiguración, mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
Imagen de archivo.
La medida afectará el suministro eléctrico en diferentes puntos debido a maniobras de reconfiguración, tareas de mantenimiento, reemplazo de postes o columnas y retiro de línea.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Alte. Brown, Espora, Ayacucho y Piedras
08:00 - 12:00 Espinoza, Arzeno, Carrasco y Doldán
08:30 - 12:30 Ruta Nac. N 168, Ruta Prov. N1, Guinuanes y terraplén
09:00 - 13:00 Av. Peñaloza, Gorriti, E. Zeballos y 4 de Enero
09:00 - 13:00 Iturraspe, Grandoli, De La Salle e I. Crespo
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.
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