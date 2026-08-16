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Cortes programados de luz para este domingo en Santa Fe

Dos sectores de la ciudad tendrán interrupciones del servicio eléctrico durante la mañana por trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura.

Trabajos de la EPE. Créditos: Guillermo Di SalvatoreTrabajos de la EPE. Créditos: Guillermo Di Salvatore
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La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este domingo 16 de agosto se realizarán dos cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Las interrupciones se llevarán a cabo durante la mañana y responden a trabajos de mantenimiento en la red de media tensión y en una subestación.

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Los trabajos permitirán avanzar con tareas de mantenimiento y mejoras sobre la infraestructura eléctrica. Los usuarios ubicados dentro de las zonas delimitadas podrían verse afectados por interrupciones temporales del suministro mientras se desarrollen las tareas.

La EPE informó que este domingo 16 de agosto se realizarán dos cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. La EPE informó que este domingo 16 de agosto se realizarán dos cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe.

Cortes programados en Santa Fe

De 8 a 12

  • Zona comprendida por avenida Almirante Brown, Luciano Torrent, R. Godoy y Mitre.
  • Motivo: mantenimiento en media tensión.
Los trabajos permitirán avanzar con tareas de mantenimiento y mejoras sobre la infraestructura eléctrica. Crédito: Archivo El LitoralLos trabajos permitirán avanzar con tareas de mantenimiento y mejoras sobre la infraestructura eléctrica. Crédito: Archivo El Litoral

De 8 a 12

  • Zona comprendida por Eva Perón, Rivadavia, Hipólito Yrigoyen y Belgrano.
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  • Motivo: mantenimiento de subestación.

La EPE recordó que los trabajos previstos pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan su realización.

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