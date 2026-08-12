Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.
Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé
La lista de tareas previstas para este 12 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
07:30 - 09:30 Bv. Pellegrini, O. Gelabert, 9 de Julio y 1 de Mayo
08:00 - 10:00 San Martín, Pasaje Iriarte, 9 de Julio y Pasaje Parpal
08:00 - 10:00 Berutti, Almonacid, G. Freyre y Dusso
08:00 - 10:00 Larrea, Matheu, Mitre y Necochea
08:00 - 12:00 Av. Peñaloza, San Lorenzo, M. Zapata y L. Torrent
08:00 - 12:00 Ruperto Godoy, Sgo. de Chile, Dr. Zavalla y J M Zuviria
08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, De La Salle, E. López y Lucca (La Guardia)
08:30 - 12:30 Iturraspe, San Lorenzo, Cochabamba y Pasaje Irala
08:30 - 12:30 Alberdi, Lamadrid, Estrada y Javier de la Rosa
08:30 - 12:30 Vieytes, J. de la Rosa, Lamadrid y Estrada
09:00 - 10:00 Av. A. del Valle, Almonacid, San Martín y Cibils
09:00 - 13:00 Pje. Irala, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero
09:00 - 13:00 Matheu, Gorriti, 4 de Enero y 1 de Mayo
10:00 - 12:00 Azcuénaga, Berutti, Aguado y Gaboto
10:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Azopardo, Callejón Roca y Doldán
10:00 - 12:00 Larrea, Azcuénaga, Blas Parera y Chiclana
10:00 - 12:00 Rep. de Siria, Alvear, Córdoba y Ferré
12:00 - 13:00 Larrechea, diagonal Obligado, Neuquén y Misiones
12:00 - 14:00 Tte. Loza, Las Tacoritas, Misiones y Los Teros
Santo Tomé
07:30 - 09:30 Lisandro de la Torre, Frutos, Candioti y Macia
09:00 - 13:00 Av. Richieri, México, Ejercito Argentino hasta acceso Autop. SF-Ros
11:00 - 13:00 Av. Richieri, Candioti, Laprade y Salta
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.