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Cortes de luz programados para este miércoles en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 12 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este miércoles.

El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

07:30 - 09:30 Bv. Pellegrini, O. Gelabert, 9 de Julio y 1 de Mayo

08:00 - 10:00 San Martín, Pasaje Iriarte, 9 de Julio y Pasaje Parpal

08:00 - 10:00 Berutti, Almonacid, G. Freyre y Dusso

08:00 - 10:00 Larrea, Matheu, Mitre y Necochea

08:00 - 12:00 Av. Peñaloza, San Lorenzo, M. Zapata y L. Torrent

08:00 - 12:00 Ruperto Godoy, Sgo. de Chile, Dr. Zavalla y J M Zuviria

08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, De La Salle, E. López y Lucca (La Guardia)

08:30 - 12:30 Iturraspe, San Lorenzo, Cochabamba y Pasaje Irala

08:30 - 12:30 Alberdi, Lamadrid, Estrada y Javier de la Rosa

08:30 - 12:30 Vieytes, J. de la Rosa, Lamadrid y Estrada

09:00 - 10:00 Av. A. del Valle, Almonacid, San Martín y Cibils

09:00 - 13:00 Pje. Irala, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero

09:00 - 13:00 Matheu, Gorriti, 4 de Enero y 1 de Mayo

10:00 - 12:00 Azcuénaga, Berutti, Aguado y Gaboto

10:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Azopardo, Callejón Roca y Doldán

10:00 - 12:00 Larrea, Azcuénaga, Blas Parera y Chiclana

10:00 - 12:00 Rep. de Siria, Alvear, Córdoba y Ferré

12:00 - 13:00 Larrechea, diagonal Obligado, Neuquén y Misiones

12:00 - 14:00 Tte. Loza, Las Tacoritas, Misiones y Los Teros

Santo Tomé

07:30 - 09:30 Lisandro de la Torre, Frutos, Candioti y Macia

09:00 - 13:00 Av. Richieri, México, Ejercito Argentino hasta acceso Autop. SF-Ros

11:00 - 13:00 Av. Richieri, Candioti, Laprade y Salta

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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