Buenos Aires

Una mujer murió tras un choque entre un auto y una camioneta en la ruta 88

El hecho ocurrió en el tramo que conecta Mar del Plata con Batán, a la altura del predio de la VTV. La víctima tenía 77 años y murió en el lugar, mientras que el conductor del otro vehículo, de 20 años, no necesitó atención médica.