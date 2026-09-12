Una mujer de 77 años murió tras un violento choque ocurrido en la ruta 88, en el tramo que conecta Mar del Plata con Batán. La víctima viajaba a bordo de un Volkswagen Gol que colisionó contra una Toyota Hilux.
Una mujer murió tras un choque entre un auto y una camioneta en la ruta 88
El hecho ocurrió en el tramo que conecta Mar del Plata con Batán, a la altura del predio de la VTV. La víctima tenía 77 años y murió en el lugar, mientras que el conductor del otro vehículo, de 20 años, no necesitó atención médica.
El accidente ocurrió el martes alrededor de las 10.30, a la altura del predio donde funciona la planta de Verificación Técnica Vehicular (VTV). Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron importantes daños y la mujer murió en el lugar.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el Volkswagen Gol avanzaba desde uno de los accesos y comenzó a atravesar la ruta con la intención de realizar una maniobra hacia la izquierda. En ese momento, la Toyota Hilux circulaba por la traza y terminó impactando contra el lateral del automóvil.
Cómo ocurrió el choque
La colisión se produjo sobre el sector del Volkswagen Gol correspondiente al lugar donde viajaba la conductora. La violencia del impacto provocó que ambos vehículos fueran desplazados hacia uno de los márgenes de la ruta.
Después de la colisión, distintas piezas de los automóviles quedaron esparcidas sobre el asfalto. Tanto el auto como la camioneta sufrieron importantes daños debido a la magnitud del impacto.
Uno de los aspectos que deberá ser analizado por los investigadores es una maniobra realizada por un taxi poco antes del choque. El vehículo se desplazó desde la ruta hacia el camino por el que posteriormente había ingresado el Gol.
A partir de la secuencia previa y de la posición de los vehículos, los investigadores presumen que ese movimiento pudo haber interferido en el campo visual de alguno de los conductores. Sin embargo, este punto deberá ser determinado mediante las pericias correspondientes.
Lo que se pudo establecer hasta el momento es que el Volkswagen Gol comenzó a atravesar la ruta para realizar el giro hacia la izquierda, mientras la Toyota Hilux continuaba avanzando por la traza hasta producirse la colisión.
Qué pasó con los conductores
La mujer que viajaba en el Volkswagen Gol sufrió heridas de extrema gravedad como consecuencia del impacto y murió en el lugar.
La Toyota Hilux era conducida por un joven de 20 años, quien no necesitó ser trasladado para recibir atención médica luego del choque.
Las circunstancias que derivaron en la colisión continúan bajo investigación. Las pericias deberán establecer la secuencia precisa del hecho y determinar las eventuales responsabilidades.
El operativo después del accidente
Tras el choque, efectivos de la Policía bonaerense, personal del SAME y Bomberos se trasladaron hasta el lugar para intervenir en el operativo.
Los equipos trabajaron sobre los vehículos y asistieron en las tareas desplegadas sobre la ruta. La magnitud de los daños sufridos por ambos rodados evidenció la violencia de la colisión.