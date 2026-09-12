Un hombre de 42 años murió y varias casas quedaron destrozadas tras un fuerte temporal registrado este viernes en el departamento misionero de San Pedro.
Un fuerte temporal azotó Misiones: murió un hombre y hubo destrozos
El episodio se registró en una zona rural de San Pedro y provocó daños en viviendas, techos, postes y tendido eléctrico. La víctima, de 42 años, fue encontrada sin vida en una plantación de yerba mate cercana.
El fenómeno afectó una franja de aproximadamente 300 metros, desde Cruce Caballero, en el kilómetro 1072 de la ruta nacional 14, hasta Piñalito Sur.
La víctima era un agricultor de la zona que se encontraba en su vivienda, en una plantación de yerba mate cercana, cuando el temporal alcanzó el inmueble y provocó importantes daños debido a la intensidad del viento.
Mientras tanto, las autoridades comenzaron a relevar el área para determinar si otras familias y estructuras también habían resultado afectadas.
Voladura de techos y cortes de luz
El temporal provocó distintos daños en sectores rurales de San Pedro. Entre ellos, se registró la voladura de techos y la caída de postes. Estos destrozos generaron cortes en el suministro eléctrico en diferentes zonas rurales. También se informaron inconvenientes en las líneas telefónicas.
Personal de la Unidad Regional XIV de la Policía de Misiones desplegó un operativo conjunto con la Municipalidad de San Pedro y otros organismos del Gobierno provincial.
Los equipos trabajaron en la zona afectada para asistir ante las consecuencias del temporal y avanzar con el relevamiento de los daños.
Una zona afectada por el fenómeno
El temporal se registró a lo largo de una franja de unos 300 metros, entre Cruce Caballero y Piñalito Sur. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para establecer el alcance de los daños y determinar si hubo más personas o viviendas afectadas.