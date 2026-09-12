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Cinco provincias bajo alerta: dónde se esperan lluvias y fuertes vientos este sábado

Las condiciones meteorológicas más adversas se concentrarán durante la mañana y la tarde, con acumulados de hasta 35 milímetros y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. En las zonas de mayor altura también se prevén nevadas.

Rige una alerta meteorológica en 5 provincias por lluvias y ráfagas de más de 70 km/h.Rige una alerta meteorológica en 5 provincias por lluvias y ráfagas de más de 70 km/h.
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias, nevadas y vientos fuertes para este sábado 12 de septiembre en sectores de La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza.

Las condiciones previstas incluyen precipitaciones persistentes, nevadas en las zonas de mayor altura y fuertes ráfagas de viento, por lo que las áreas alcanzadas deberán permanecer atentas a la evolución del tiempo durante la jornada.

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Cuándo y cuánto podría llover

Las zonas alcanzadas por la advertencia tendrán lluvias persistentes durante la mañana y la tarde. De acuerdo con el pronóstico, se esperan acumulados de entre 15 y 35 milímetros, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual.

En los sectores de mayor altura, las precipitaciones podrán presentarse en forma de nieve o aguanieve.

Las zonas bajo alerta amarilla por lluvia este sábado.Las zonas bajo alerta amarilla por lluvia este sábado.

También rige una alerta por nevadas

En algunas áreas, principalmente durante la mañana, se prevén nevadas y/o chaparrones de nieve. Los acumulados estimados se ubican entre 5 y 10 centímetros, con la posibilidad de que sean mayores en determinados puntos.

Los valores más importantes de acumulación de nieve se esperan en Mendoza. En las regiones ubicadas a menor altura, las precipitaciones podrían darse como lluvia y/o nieve.

Viento del sector sur

La tercera advertencia está relacionada con los vientos fuertes. Durante la mañana del sábado, se esperan vientos del sector sur con velocidades de entre 30 y 50 km/h.

Las zonas bajo alerta amarilla por viento este sábado.Las zonas bajo alerta amarilla por viento este sábado.

Además, las ráfagas podrían superar los 70 km/h, de acuerdo con las condiciones previstas para las zonas bajo alerta.

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