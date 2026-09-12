Clima

Cinco provincias bajo alerta: dónde se esperan lluvias y fuertes vientos este sábado

Las condiciones meteorológicas más adversas se concentrarán durante la mañana y la tarde, con acumulados de hasta 35 milímetros y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. En las zonas de mayor altura también se prevén nevadas.