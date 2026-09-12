El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias, nevadas y vientos fuertes para este sábado 12 de septiembre en sectores de La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza.
Cinco provincias bajo alerta: dónde se esperan lluvias y fuertes vientos este sábado
Las condiciones meteorológicas más adversas se concentrarán durante la mañana y la tarde, con acumulados de hasta 35 milímetros y ráfagas que podrían superar los 70 km/h. En las zonas de mayor altura también se prevén nevadas.
Las condiciones previstas incluyen precipitaciones persistentes, nevadas en las zonas de mayor altura y fuertes ráfagas de viento, por lo que las áreas alcanzadas deberán permanecer atentas a la evolución del tiempo durante la jornada.
Cuándo y cuánto podría llover
Las zonas alcanzadas por la advertencia tendrán lluvias persistentes durante la mañana y la tarde. De acuerdo con el pronóstico, se esperan acumulados de entre 15 y 35 milímetros, aunque estos valores podrían ser superados de manera puntual.
En los sectores de mayor altura, las precipitaciones podrán presentarse en forma de nieve o aguanieve.
También rige una alerta por nevadas
En algunas áreas, principalmente durante la mañana, se prevén nevadas y/o chaparrones de nieve. Los acumulados estimados se ubican entre 5 y 10 centímetros, con la posibilidad de que sean mayores en determinados puntos.
Los valores más importantes de acumulación de nieve se esperan en Mendoza. En las regiones ubicadas a menor altura, las precipitaciones podrían darse como lluvia y/o nieve.
Viento del sector sur
La tercera advertencia está relacionada con los vientos fuertes. Durante la mañana del sábado, se esperan vientos del sector sur con velocidades de entre 30 y 50 km/h.
Además, las ráfagas podrían superar los 70 km/h, de acuerdo con las condiciones previstas para las zonas bajo alerta.