Este sábado, la ciudad de Santa Fe tendrá una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 9° y los 15°. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana y la tarde habrá entre 10 y 40% de probabilidades de precipitaciones, mientras que hacia la noche las chances de lluvia serán muy bajas.
Pronóstico
Sábado con lluvias aisladas y una máxima de 15°C en la ciudad de Santa Fe
La jornada comenzará con temperaturas bajas y ráfagas de hasta 50 km/h. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará su registro más elevado y las condiciones tenderán a mejorar.
Se esperan lluvias aisladas durante parte de la jornada. Crédito: Flavio Raina.
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En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
La temperatura mínima prevista para el sábado será de 9°C.
Durante la madrugada se registraron alrededor de 9°, mientras que por la tarde llegará el momento de mayor temperatura, con una máxima prevista de 15°. Hacia la noche del sábado, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 11°.
Pronóstico extendido
- El domingo 13 continuará el descenso de las temperaturas. La mínima será de 7° y la máxima de 13°. No se esperan lluvias durante la jornada.
- Para el lunes 14, se espera una recuperación de las temperaturas, con una mínima de 8° y una máxima de 18°. El día se presentará sin precipitaciones.
- Finalmente, el martes 15 presentará un nuevo ascenso térmico. La temperatura oscilará entre 9° y 20° y no se prevén lluvias.
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