UPCN prepara una jornada especial para el 19 de septiembre en su Club de Campo de Colastiné, con actividades pensadas para compartir entre distintas generaciones. El encuentro será de 14 a 18 horas y combinará propuestas recreativas, creativas y vinculadas con el cuidado del ambiente.
UPCN prepara una jornada para las familias: será el 19 de septiembre en Colastiné
La propuesta incluirá actividades recreativas, creativas y vinculadas con el cuidado del ambiente, con espacios pensados para compartir entre niños, adultos y distintas generaciones.
La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre integrantes de distintas áreas de UPCN, que comenzaron a pensar alternativas para generar nuevos espacios de encuentro. “Lo nuevo es que nosotros estamos haciendo es conectar con la familia”, explicó Patricia Gutiérrez, quien destacó que la convocatoria está abierta a los afiliados que quieran concurrir acompañados.
“Es para para los papás, abuelos, tíos, todos los que quieran compartir”, señaló sobre el espíritu de la propuesta, que busca reunir a chicos y grandes alrededor de distintas actividades.
Una tarde con juegos y una nueva plaza
La jornada tendrá lugar en el Club de Campo de Colastiné y se desarrollará durante cuatro horas. Gutiérrez confirmó que “nuestro querido camping de Colastiné, ahí vamos a estar todos a partir de las 14 hasta las 18 horas”.
Uno de los momentos especiales será la inauguración de una nueva plaza ubicada cerca de los salones Encuentro y Heredia. Ambos espacios son utilizados durante el año para cumpleaños y diferentes celebraciones, y la incorporación del nuevo sector permitirá sumar otra alternativa recreativa para quienes participen de esos encuentros.
El predio cuenta además con tres inflables, que formarán parte de las propuestas destinadas a las familias.
Reciclaje para jugar y crear
La actividad tendrá diferentes estaciones en las que los participantes podrán involucrarse en juegos y trabajos manuales. Marilyn Iberlin explicó que el objetivo es generar una experiencia compartida entre niños y adultos: “Van a tener diferentes estaciones... un encuentro más cara a cara con las infancias y también con los adultos”.
El reciclaje será uno de los ejes de esas propuestas. La idea es recuperar materiales que habitualmente son descartados y darles un nuevo uso a través de la creatividad. “Interviniendo cosas que por ahí tiramos y que pueden convertirse no solamente en juguetes...”, contó Iberlin.
Desconectarse de la tecnología
Otro de los objetivos de la jornada será promover un uso diferente del tiempo libre, especialmente entre los chicos. En ese sentido, Iberlin planteó algunas de las preguntas que guiaron la elaboración de las actividades: “¿Cómo alejamos un poquito los chicos de la tecnología? ¿Cómo es enseñamos a que los espacios verdes están para disfrutar? ¿Cómo se genera vínculo cuando reciclamos? ¿Cómo reciclar también cuida el medio ambiente?”
El entorno natural del Club de Campo será parte de esa experiencia, con la intención de que las familias puedan recuperar momentos de conversación, juego y creación sin que las pantallas sean el centro de la actividad.
La propuesta también busca involucrar a los adultos en ese proceso y recuperar una forma de compartir que, según explicó, muchas veces queda relegada. “Nos encantaría también que los adultos acompañaran esos espacios”, afirmó.
Una primera experiencia que busca continuidad
La jornada del 19 de septiembre será además una prueba para UPCN, que pretende evaluar la respuesta de las familias y proyectar nuevas propuestas para los próximos meses.
“Es el primer inicio que hacemos, es una prueba que va a salir, por eso estamos tan emocionados", expresó Gutiérrez. La intención es que la actividad no quede como una experiencia aislada. “Después tenemos idea de seguir haciendo cosas y reencontrarnos, en lo verde”, anticipó.
En esa misma línea, la propuesta apunta a reforzar el uso del Club de Campo durante todo el año y no solamente durante los meses de mayor actividad. Gutiérrez explicó que buscan cambiar esa percepción entre los afiliados: “No solo sea como nos los afiliados nos dicen que el camping como que funciona solamente en temporada alta, sino que todo el año pueden disfrutar”.
Para Iberlin, el desafío también pasa por recuperar el vínculo entre las personas y el entorno. “Queremos vincularlo con los espacios verdes, con un guardar un poquito las tecnologías, con desenchufarnos y escucharnos y encontrarnos y divertirnos y darme ese espacio a la creatividad y yo también digo al juicio crítico”, señaló.
La jornada será, de esta manera, el primer paso de una propuesta que UPCN pretende ampliar con nuevas actividades en el Club de Campo, poniendo el foco en el encuentro familiar, la creatividad y el disfrute de los espacios verdes.