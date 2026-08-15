Con una propuesta orientada a fortalecer la formación, el liderazgo y la participación de los trabajadores, se desarrolló la primera clase de la Diplomatura en Conducción y Formación Sindical, una iniciativa académica conjunta de UPCN Seccional Santa Fe y la Universidad Católica de Santa Fe.
Comenzó la Diplomatura en Conducción y Formación Sindical de UPCN y la Universidad Católica de Santa Fe
La primera clase reunió a trabajadores de distintos sectores, inaugurando un espacio educativo que busca fortalecer el liderazgo sindical en Santa Fe y más allá.
La propuesta nació en el ámbito de Liga Gremial, a partir de una iniciativa impulsada por Matías Molina, Secretario de Juventud de UPCN Santa Fe, y Joaquín Martínez Kerz, ambos coordinadores de este espacio, con el objetivo de generar nuevas instancias de capacitación, reflexión y formación para trabajadores, delegados y dirigentes sindicales. A partir de esta iniciativa se avanzó en la articulación institucional y académica con la Universidad Católica de Santa Fe, dando forma a la Diplomatura.
Bajo la premisa “Formar dirigentes para servir al trabajo, a la comunidad y al bien común”, la propuesta integra la experiencia del movimiento sindical con el ámbito académico universitario, promoviendo una formación histórica, política, económica, ética y humanística.
En este marco, el Secretario General de UPCN Santa Fe, Jorge Molina, destacó la importancia de generar espacios de formación que acompañen los nuevos desafíos del mundo laboral. “La formación es una herramienta fundamental para fortalecer nuestra organización y nuestra capacidad de representar a los trabajadores. Necesitamos dirigentes preparados, con pensamiento crítico, compromiso y vocación de servicio, capaces de comprender los cambios que atraviesa el mundo del trabajo y de construir respuestas colectivas”, señaló.
Durante este primer encuentro comenzó a desarrollarse el Módulo 1: “Movimiento Obrero y Pensamiento Nacional”, que propone abordar la historia del movimiento obrero argentino, la evolución del sindicalismo, sus principales dirigentes y la construcción de la identidad del trabajador organizado, vinculándola con el pensamiento nacional.
La Diplomatura se desarrollará a lo largo de encuentros presenciales, con un plan de estudios que contempla Economía Política y Modelos de Desarrollo; Geopolítica y Mundo del Trabajo; Nuevas Tecnologías e Inteligencia Artificial; Doctrina Social de la Iglesia, Cultura e Identidad; Oratoria, Debate Público y Liderazgo; y Salud Mental Comunitaria y Taller Integrador.
La propuesta adquiere especial relevancia ante las profundas transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que atraviesa el mundo del trabajo. La digitalización, la inteligencia artificial y las nuevas formas de organización laboral plantean nuevos escenarios que requieren dirigentes y trabajadores preparados para comprender la realidad, interpretar sus cambios y participar activamente en los ámbitos institucionales.
Con el inicio de esta Diplomatura, UPCN Santa Fe reafirma su compromiso con la capacitación permanente de los trabajadores y con la formación de dirigentes capaces de representar, conducir y construir colectivamente, fortaleciendo valores como la solidaridad, la responsabilidad, la participación democrática y el bien común.
La iniciativa conjunta con la Universidad Católica de Santa Fe abre así un nuevo espacio de formación y reflexión, entendiendo al conocimiento como una herramienta fundamental para fortalecer la organización sindical y afrontar los desafíos presentes y futuros del trabajo.