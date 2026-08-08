Santa Fe ciudad

El Colegio de Farmacéuticos llevó a cabo la 3ra edición de las jornadas de Farmacia Magistral en el ámbito de la UCSF

Con un marcado enfoque en la atención individualizada y la formación continua, especialistas de toda la región se reunieron este viernes 7 y sábado 8 de agosto para debatir sobre los nuevos paradigmas del sector, combinando la medicina integrativa con abordajes científicos de vanguardia.