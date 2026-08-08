Con la participación de disertantes de trayectoria nacional e internacionales, docentes y alumnos avanzados, este 7 y 8 de agosto la Universidad Católica de Santa Fe alojó las 3ras Jornadas de Farmacia Magistral de la Provincia de Santa Fe. El evento académico, organizado junto al Colegio de Farmacéuticos de la 1ª Circunscripción, promueve la formación continua en terapias individualizadas y pone en valor la graduación de 26 especialistas formados en las aulas de la casa de altos estudios.
El Colegio de Farmacéuticos llevó a cabo la 3ra edición de las jornadas de Farmacia Magistral en el ámbito de la UCSF
Con un marcado enfoque en la atención individualizada y la formación continua, especialistas de toda la región se reunieron este viernes 7 y sábado 8 de agosto para debatir sobre los nuevos paradigmas del sector, combinando la medicina integrativa con abordajes científicos de vanguardia.
Mirian Monasterolo, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe 1ra Circunscripción, destacó el entusiasmo y el esfuerzo colectivo que hicieron posible esta tercera edición: “Estamos muy conformes, la verdad que hay mucha gente que trabaja y que se involucra con mucha pasión, porque hay que tener mucha pasión por todo esto y también mucho compromiso, como el Instituto de Preparados Magistrales de nuestro Colegio quienes lo coordinan, el Departamento de Actualización Profesional y toda la gente que trabaja para que esto hoy sea una realidad”.
La vicepresidenta de la entidad profesional subrayó además el alcance federal del encuentro: “Tenemos muchos alumnos del último año de la carrera de farmacia que se cursa en esta universidad y también participantes que lo están haciendo de forma virtual que por ahí están lejos, se les dificulta llegar y se han conectado. Estamos todos muy felices transitando este primer día de jornadas”.
Interdisciplina y abordaje holístico de la salud
El temario de las jornadas fue seleccionado meticulosamente para dar respuesta a los nuevos paradigmas científicos, combinando la medicina integrativa con abordajes innovadores.
“Los encargados de evaluar los distintos disertantes y formatos son el Instituto de Preparados Magistrales y nuestro Departamento de Actualización Profesional. Las disertaciones son muy interesantes y aportan el trabajo interdisciplinario, porque hay muchos farmacéuticos pero también muchos médicos que acompañan y necesitan de la formulación magistral”, explicó Monasterolo.
Monasterolo añadió sobre el abordaje de los talleres y disertaciones: “Esto es integrador, es holístico, es abordar la salud desde distintos ámbitos. Estuvimos con la Dra. Elisa Romio que nos habló de hongos adaptógenos y la importancia de estos hongos en las preparaciones magistrales para abordar distintas patologías. Luego la Dra. Natalia Frutos que nos habló sobre la calidad del sueño. Incluso tuvimos una pausa de relajación y respiración consciente para los participantes, dentro de un programa muy intenso y robusto”.
El resurgimiento de la formulación a medida del paciente
Desde el Instituto de Preparadores Magistrales del Colegio, las farmacéuticas Mónica Assinari e Indiana Vignolo analizaron el cambio de época que atraviesa la profesión y la necesidad constante de actualización: “El instituto surge hace muchos años atrás con el incentivo de reunirnos y ponernos a discutir sobre la formulación magistral, que si bien es la incumbencia más antigua de la farmacia, tuvo un periodo de oscurantismo donde la industria fue más preponderante. Pero con el devenir del tiempo y el cambio de paradigma en la medicina, vuelve a surgir porque se necesita que el medicamento se diseñe de acuerdo a cada paciente”, explicaron las profesionales.
Respecto al perfil actual de las demandas en el laboratorio magistral, remarcaron: “Además de pediatría, que siempre fue una demanda para vehiculizar principios activos para niños que no están en el mercado o para enfermedades poco frecuentes, ahora hay un nuevo surgimiento de formulaciones que incluye suplementación y una mirada nueva e integrativa. Debe ser individualizada para cada paciente en función de una anamnesis médica”.
Asimismo, hicieron hincapié en la importancia de la medicina preventiva: “Nos aggiornamos porque es una medicina que muchas veces no está en bibliografía tradicional; la ciencia avanza y ve un paradigma diferente que ya no se enfoca en el hombre enfermo, sino en un individuo sano para predecir buena salud. Para predecir buena salud tenemos que estudiar un montón, romper estructuras y ciclos a los que nuestro cuerpo está acostumbrado o intervenir mediante antioxidantes y hábitos conscientes. Estas jornadas nos encuentran consolidados en un mismo propósito de capacitación y de hablar todos en el mismo idioma”.
Hito histórico: la primera cohorte de la Diplomatura
Uno de los momentos más significativos de la apertura fue la celebración del egreso de la primera cohorte de la Diplomatura en Introducción a las Preparaciones Magistrales, dictada conjuntamente por la UCSF y el Colegio de Farmacéuticos.
“Desde nuestro colegio profesional impulsamos estos espacios de formación porque estamos convencidos de que el conocimiento es la mejor herramienta para defender la profesión”, enfatizó Mirian Monasterolo. “En la edición anterior nos habíamos puesto como proyecto la diplomatura y hoy podemos decir muy orgullosos que hemos cumplido con la primera cohorte. Queremos felicitar a los 26 farmacéuticos diplomados porque son profesionales mejor preparados, y agradecer a la UCSF, a la directora Dra. Claudia Ortega y a todo su equipo docente por un trabajo magnífico”.
Por su parte, la Dra. Claudia Ortega, directora de la diplomatura, detalló el valor académico de esta oferta de posgrado: “Estamos muy contentos con este logro de la primera cohorte, realizada íntegramente por profesionales farmacéuticos convencidos de que la formulación magistral como terapia personalizada es clave. La diplomatura les da el marco para que sea de calidad, de prestigio y para que al paciente le llegue un producto seguro, eficaz y trazable”.
Sobre la modalidad y la rigurosidad del cursado, la Dra. Ortega concluyó: “Consta de 225 horas divididas en cuatro seminarios y 13 módulos, con docentes de la Universidad Nacional de San Luis, la UBA y la UCSF. Tuvo una mecánica virtual con clases sincrónicas y asincrónicas a lo largo de cuatro meses, y un 100% de presencialidad en los trabajos prácticos de laboratorio, que fue lo más enriquecedor por el feedback directo entre profesionales. Tras finalizar la primera cohorte con rotundo éxito, ya proyectamos evaluar ajustes para la planificación de una segunda edición”.
Las 3ras Jornadas de Farmacia Magistral ratifican que la articulación entre las instituciones académicas y los colegios profesionales es el camino idóneo para dar respuesta a las crecientes demandas en salud de la sociedad. A través de la ciencia, la tecnología y el retorno a la esencia de la medicina personalizada, los farmacéuticos santafesinos reafirman su compromiso con una atención integral, segura y centrada en el bienestar de cada paciente.