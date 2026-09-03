Trabajadores de prensa y estatales

Villa Setúbal: entre aplausos y emoción, 54 familias recibieron las llaves de sus viviendas

20 de las unidades fueron adjudicadas a trabajadores de prensa y las 34 restantes a empleados públicos de Upcn y ATE. Para el gremio de prensa, se trata de la primera vez que sus afiliados acceden a un plan habitacional.