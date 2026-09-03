Hubo aplausos, abrazos y mucha emoción. Después de años de gestiones, reuniones y espera, las puertas de las viviendas de Villa Setúbal finalmente se abrieron para sus nuevos propietarios. Este miércoles, 54 familias recibieron las llaves de sus hogares, en un acto que tuvo como protagonistas a trabajadores de prensa y empleados públicos de Santa Fe.
Villa Setúbal: entre aplausos y emoción, 54 familias recibieron las llaves de sus viviendas
20 de las unidades fueron adjudicadas a trabajadores de prensa y las 34 restantes a empleados públicos de Upcn y ATE. Para el gremio de prensa, se trata de la primera vez que sus afiliados acceden a un plan habitacional.
Del total, 20 viviendas corresponden al convenio firmado con la Asociación de Prensa de Santa Fe (APSF), mientras que las otras 34 fueron adjudicadas a trabajadores afiliados a Upcn y ATE.
El gobernador Maximiliano Pullaro -que encabezó el acto en horas de la siesta- destacó el momento de la gestión pública en el que una política deja de ser un anuncio para transformarse en algo concreto para una familia. “La verdad que a todos nosotros nos invade una profunda emoción, y es uno de los momentos más lindos y más gratificantes de la función pública, cuando uno le puede entregar la llave de su vivienda, lo que va a ser su hogar, el lugar donde van a pasar los mejores días de su vida”, expresó.
El gobernador recordó que, cuando asumió su gestión, la obra estaba paralizada y tenía menos del 20% de avance. En ese contexto, defendió la decisión de continuar con la obra pública pese a la crisis económica nacional. “En un momento muy duro de la República Argentina tomar esas decisiones, decir, bueno, vamos a seguir adelante con la construcción, con la obra pública”, señaló.
Y destacó las políticas "contracíclicas", destinadas a sostener el empleo durante la recesión. "Entendimos que teníamos que ser muy eficientes, invertir mucho para sostener también el empleo privado que está asociado a la obra pública", sostuvo. Y afirmó que, sin esa inversión, unas 40 mil familias santafesinas vinculadas a la actividad hubieran quedado sin trabajo y fuera de la formalidad.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, también puso el acento en el recorrido que permitió completar el complejo. "Como bien se dijo en la locución, las viviendas estaban abandonadas cuando asumimos, y hubo que retomarlas con muchas obras", señaló.
Enrico agradeció además al equipo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo que trabajó en la terminación del complejo y a las empresas santafesinas que participaron de la obra. "Hay 54 viviendas completamente eléctricas, con 39 cocheras automatizadas, hay una plazoleta", detalló el funcionario.
Desde el municipio, el intendente Juan Pablo Poletti destacó el rol de las organizaciones gremiales y la continuidad de las políticas públicas. "Hoy entregando viviendas del gobierno provincial y a trabajadores que, decididamente, los gremios han hecho su trabajo de luchar y luchar y luchar para ser escuchados, y un gobierno provincial que escucha y cumple, y políticas públicas que se continúan", sostuvo.
También estuvieron presentes la diputada nacional Gisela Scaglia, y el senador provincial Julio Garibaldi.
Un sueño
Uno de los discursos fue el de Pablo Jiménez, representante de la Asociación de Prensa de Santa Fe. Para el gremio, la entrega constituye un hecho histórico. "Nosotros estamos muy, muy emocionados de poder hoy concretar este sueño para nuestros compañeros y compañeras", expresó.
Jiménez vinculó la entrega con el contexto que atraviesa actualmente la actividad periodística y reivindicó el valor de haber alcanzado una conquista colectiva. "En un tiempo en el que estamos siendo muy agredidos desde el principal poder político de la Nación, en un tiempo en el que las cosas no son fáciles para nuestra actividad periodística, el poder tener hoy este sueño cumplido es realmente una alegría enorme para todos nuestros compañeros y compañeras de prensa", afirmó.
Y recordó que el camino comenzó muchos años atrás. "Nuestro gremio es la primera vez que tiene viviendas, la primera vez que podemos concretar tener viviendas", contó. "Nos llevó mucho, mucho tiempo", resumió, antes de agradecer a las distintas gestiones que participaron de ese proceso y a las autoridades provinciales que finalmente permitieron concretarlo.
También hubo palabras alusivas de Jorge Molina, secretario general de Upcn; y de Adolfo Avallone, de ATE Santa Fe.
Nuevos propietarios
Para las familias, la llave recibida este miércoles representa bastante más que el acceso a una unidad habitacional. Es dejar atrás el alquiler, construir un proyecto familiar y, en muchos casos, alcanzar algo que durante años pareció lejano.
La emoción también quedó registrada en los testimonios que trabajadores de prensa compartieron en las redes de la Asociación de Prensa. Evelin Almeida, trabajadora de un medio local, contó que lleva 23 años en la actividad y definió el acceso a la vivienda como "todo un logro". "Para mí es todo un logro tener mi casa propia, muy orgullosa por los logros y la gestión del sindicato, que siempre nos ha dado una mano y apoyado", expresó.
Gabriela Albanesi, del canal público santafesino, resumió el sentimiento con una pregunta: "¿Hay algo más lindo que llegar a casa?". Y destacó el carácter colectivo del proceso: "El sindicato de prensa gestionó 20 viviendas para sus afiliados. Fue una lucha colectiva que llevó más de dos décadas y que hoy es una realidad para muchas".
También Juan José Tuma, desde el mismo medios periodístico, remarcó el valor de la organización gremial. "Acceder a una vivienda en este contexto es algo sumamente importante, pero también es importante destacar que se logró gracias a la organización de los trabajadores y el gremio. Ahora, a disfrutar de la vivienda que nos va a permitir la tranquilidad para nuestra familia", señaló.
Para Mariano Cipriani, la casa propia representa la posibilidad de proyectar hacia adelante: "Para nosotros la concreción de la vivienda es un sueño que tenemos los trabajadores, casi única, de poder soñar y construir el futuro en un lugar propio".
Silvia Kovasevic, también trabajadora de un medio local, puso en pocas palabras lo que significa para su familia: "Decirle adiós al alquiler y saber que tenemos un espacio propio es una bendición para la familia".
Detrás de la UTN
El conjunto habitacional, ubicado en el sector delimitado por las calles Vélez Sarsfield, Lavaisse, Marcos Sastre y Tacuarí, fue ejecutado íntegramente con recursos provinciales. La obra había quedado paralizada en junio de 2023 y fue retomada en septiembre de 2024, lo que permitió completar un proyecto esperado por sus adjudicatarios.
El complejo cuenta con departamentos de uno, dos y tres dormitorios: cuatro unidades de un dormitorio, ocho de tres y 42 de dos dormitorios. Además, incluye dos viviendas adaptadas para personas con discapacidad, 39 cocheras y espacios comunes con sectores verdes, bancos e iluminación.
La inversión provincial para completar la obra ronda los 7.700 millones de pesos. Las viviendas serán abonadas mediante los mecanismos habituales de la Dirección Provincial de Vivienda, con planes de hasta 30 años y cuotas definidas según los ingresos de cada grupo familiar.