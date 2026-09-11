Conmemorando el 215° aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, resulta significativo recordar que, al niño, que luego se convertiría en presidente de la Nación, le fue negado el derecho a estudiar.
Las escuelas del siglo XIX que cambiaron la historia de la Argentina
La experiencia juvenil del prócer sanjuanino forjó su incansable defensa de la enseñanza pública y laica como herramienta clave de progreso e igualdad social.
Si bien Sarmiento ingresó el 22 de abril de 1816 como alumno en la Escuela de la Patria, en San Juan, ya en 1823, a los 12 años, quiso continuar sus estudios en Buenos Aires y tramitó una beca.
En esa época las becas se daban por sorteo. Sarmiento no salió sorteado y no pudo continuar sus estudios. Entonces tuvo que quedarse en San Juan, donde no tenía posibilidades económicas para seguir estudiando, a pesar de ser de los mejores alumnos.
Esa mala experiencia lo llevó a identificar la falta de oportunidades, la falta de educación, con la opresión y la injusticia. Sarmiento entendía que el avance de una nación dependía directamente del nivel educativo de su población.
Por eso, abogó por un sistema educativo que beneficiara la inclusión social y el acceso a la cultura para todos los sectores de la sociedad. Buscó siempre evitar que se repitiera sobre otros lo que él padeció. Uno de sus legados más importantes fue el establecimiento de escuelas normales, escuelas donde formar docentes e iniciar así el camino de la educación popular, pública, laica y gratuita.
a primera escuela normal del país fue fundada por Sarmiento, en la ciudad de Paraná en 1870 y fue destinada a la formación docente. Esta institución sirvió de modelo para las futuras escuelas normales, impulsadas por la Ley de Educación Nº 1420 (1884), que proclamaba la enseñanza primaria obligatoria, gratuita y laica.
Sarmiento creía firmemente en el papel fundamental del docente como agente transformador en la sociedad. A través del trabajo sostenido sobre la formación docente y la escolarización masiva, buscaba erradicar no solo la ignorancia individual sino también sentar las bases para una ciudadanía activa e informada.
Para Sarmiento, educar significaba liberar a las personas del peso opresor de su propia ignorancia; buscaba formar no solo alumnos competentes sino ciudadanos responsables, capaces de contribuir al bienestar colectivo.
La docencia se institucionalizó y oficializó como profesión a partir de las Escuelas Normales, cuyo objetivo era formar a los futuros maestros que más tarde ejercerían la función de enseñar a las nuevas generaciones, bajo los principios de gratuidad y laicicidad.
Esto también respondía a la necesidad de contar con recursos capacitados para esas tareas. Por lo tanto, el Estado se hizo cargo de la formación y de emplear a los nuevos actores sociales que eran los maestros.
Asimismo, la nueva profesión aparecía como un camino de ascenso social y económico para las clases media-bajas que veían allí la posibilidad de un trabajo remunerado con expectativas de ascenso. "Donde hay una escuela, hay esperanza" es un resumen del pensamiento educativo y social de Sarmiento.
Su convicción acerca del valor de la educación se mantiene vigente en estos tiempos difíciles para la Argentina. La educación pública, con sus principios de gratuidad y laicicidad, así como el de la obligatoriedad de sostenerla, por parte del estado Nacional y los estados provinciales es en nuestro país, sin dudas, el mayor bien social y cultural del que todavía podemos disfrutar.
Tenemos que cuidar nuestro sistema educativo, cuidar a los maestros y a nuestros estudiantes también. Ese es el mejor y más sincero homenaje a Domingo Faustino Sarmiento.
La autora es presidenta de la Asociación Civil Instituto Sarmientino de Santa Fe.