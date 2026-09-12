Una mujer de 30 años murió este viernes tras volcar con su auto en la Ruta Nacional 237, en la provincia de Neuquén. La víctima viajaba junto a su familia desde Chile y se dirigía hacia Allen, ciudad de la que eran oriundos.
Vuelco fatal en Neuquén: murió una mujer que viajaba junto a su familia
El accidente ocurrió cerca de Villa El Chocón, cuando el vehículo se desvió de la calzada y terminó fuera de la ruta. La víctima tenía 30 años y viajaba junto a sus padres y su hijo de 2 años.
El accidente ocurrió alrededor de las 15:30, a la altura del kilómetro 1302, en cercanías de Villa El Chocón, en dirección a Picún Leufú.
Perdió el control y terminó volcando
La mujer circulaba al mando de un Renault Fluence cuando, por motivos que todavía son investigados, mordió la banquina y perdió el control del vehículo.
El auto salió de la calzada y terminó volcando. Como consecuencia del impacto, la conductora sufrió un fuerte golpe en la cabeza y habría muerto prácticamente en el acto.
Viajaba con sus padres y su hijo
Además de la víctima, en el vehículo viajaban su madre, de 58 años; su padre, de 59; y su hijo de 2 años.
Los otros tres ocupantes fueron asistidos luego del accidente. El padre de la conductora fue trasladado al hospital de Villa El Chocón, mientras que la madre fue derivada a un centro de salud de Cutral Co.
En tanto, el niño de 2 años no sufrió heridas. Al momento del vuelco se encontraba en su asiento de bebé y llevaba colocado el cinturón de seguridad.
Investigan cómo ocurrió el vuelco
De acuerdo con la información aportada por las autoridades, el accidente tuvo lugar en un tramo de la ruta que presenta dos curvas consecutivas.
Según las primeras averiguaciones, el Renault Fluence habría dado al menos dos vueltas antes de quedar detenido a un costado de la calzada.
Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el vehículo podría haber circulado a una velocidad elevada, aunque las pericias serán las encargadas de determinar qué ocurrió.
Además, en ese sector la banquina tiene un desnivel de entre 10 y 15 centímetros respecto de la calzada, una característica que podría haber influido en la maniobra cuando el auto se desvió.
Luego del accidente, se desplegó un operativo en el lugar con la participación de bomberos de Villa El Chocón, personal de Tránsito de Neuquén y efectivos de la Policía provincial.