El custodio de la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, fue imputado este lunes en la causa que investiga la muerte de un motociclista de 24 años, quien chocó contra el automóvil que conducía el agente. El hecho ocurrió en la Ruta Nacional 40 y, según la investigación, el policía tenía 1,95 gramos de alcohol en sangre.
Imputaron al custodio de la vicegobernadora de Mendoza por choque fatal: tenía 1,95 de alcoholemia
El agente quedó bajo investigación judicial luego de un choque en el que murió un joven de 24 años. Además, se busca determinar si había consumido bebidas durante su horario de guardia.
Cómo ocurrió el choque
Jonathan Salvador Araujo Peña había terminado su guardia durante la mañana del domingo y se dirigía en su Suzuki Fun hacia el departamento mendocino de Lavalle.
Cerca de las 6:40, a la altura de la escuela Aldo Abraham, el vehículo circulaba de sur a norte cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, cruzó de carril y colisionó contra una moto Gilera que transitaba en sentido contrario.
Como consecuencia del impacto, Araujo Peña y el motociclista, identificado como Diego Misael Dávila Oviedo, fueron trasladados al Hospital Central.
Los médicos constataron la muerte de Dávila Oviedo, mientras que el custodio quedó detenido y posteriormente fue imputado.
La acusación contra el custodio
El Ministerio Público Fiscal de Mendoza imputó a Araujo Peña por homicidio culposo agravado, debido al nivel de alcoholemia registrado y a la invasión del carril contrario.
La fiscal Mariana Gutiérrez señaló que el acusado tenía 1,95 gramos de alcohol en sangre y sostuvo que había demostrado una conducta imprudente y antirreglamentaria.
En ese sentido, la funcionaria afirmó: “demostró en su accionar una conducta imprudente, antirreglamentaria, y en violación al deber objetivo de cuidado impuesto por el artículo 42 apartado b, primer y tercer párrafo, contraviniendo de este modo la prohibición impuesta en el artículo 52 inciso 7 y 10 de la Ley de Tránsito N.º 9024”.
Además, la Inspección General de Seguridad (IGS) deberá determinar si Araujo Peña consumió alcohol durante su horario de guardia en la Vicegobernación de Mendoza.
El mensaje de Hebe Casado
Tras conocerse el hecho, la vicegobernadora de Mendoza publicó un mensaje en su cuenta personal de X y expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.
“Lamento profundamente el fallecimiento de un joven de 24 años como consecuencia del incidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, en dirección al departamento de Lavalle, en el que se encuentra involucrado un agente que presta servicios de custodia en la Vicegobernación de Mendoza”, manifestó.
Casado también aseguró que desde el inicio puso a disposición de la Justicia los recursos necesarios para avanzar en el esclarecimiento del episodio.
“Desde el primer momento hemos puesto a disposición de la Justicia todas las herramientas, información y mecanismos necesarios para contribuir al esclarecimiento de lo sucedido, determinar con precisión la mecánica del hecho y permitir que la investigación avance con absoluta transparencia”, sostuvo.
Finalmente, la funcionaria señaló que “confía plenamente en el accionar de la Justicia” y afirmó que, si se determinan responsabilidades, se actuará “con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones de ningún tipo”.