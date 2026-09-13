En Santo Tomé

Muerte en la Seccional 8va.: detuvieron a una mujer que era requerida por la Justicia

S.M.P., de 35 años, era buscada por la Justicia en el marco de la causa que intenta determinar qué ocurrió con Mauro Daniel González, quien murió el 18 de enero mientras permanecía bajo custodia policial. Fue localizada en una vivienda de Santo Tomé y quedó a disposición de la autoridad judicial.