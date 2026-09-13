¿Volvió el quemacoches?

12 vehículos quemados en 13 días: llamativa seguidilla en el área metropolitana de Santa Fe

Los episodios se registraron entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre, con rodados afectados en la ciudad capital, Santo Tomé y Sauce Viejo. Mapa y cronología de los hechos.