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¿Volvió el quemacoches?

12 vehículos quemados en 13 días: llamativa seguidilla en el área metropolitana de Santa Fe

Los episodios se registraron entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre, con rodados afectados en la ciudad capital, Santo Tomé y Sauce Viejo. Mapa y cronología de los hechos.

Uno de los incendios ocurrió en Diagonal Goyena y Dr. Zavalla.Uno de los incendios ocurrió en Diagonal Goyena y Dr. Zavalla.
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Una seguidilla de incendios de vehículos se concentró en poco menos de dos semanas en Santa Fe y localidades del área metropolitana. Entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre se contabilizaron oficialmente 12 episodios, ocurridos en distintos puntos y con unidades de características diversas.

Esta reiteración de episodios trae rápidamente a la memoria al "quemacoches", figura que la opinión pública generó años atrás (2015 en adelante) para hacer mención a quienes atacaban un auto estacionado en las calles.

Mientras se investiga cada hecho, para determinar si ocurrió de manera intencionalidad o accidental, cabe hacer un repaso de los siniestros ocurridos desde finales de agosto hasta la semana que transcurre.

Los casos incluyeron automóviles, utilitarios y otros vehículos que sufrieron daños parciales o quedaron completamente destruidos por el fuego. Algunos se encontraban abandonados, mientras que en otros episodios se consignaron circunstancias particulares, como el faltante de elementos o la intervención de sus propietarios.

Blas Parera y Fray Cayetano Rodríguez.Blas Parera y Fray Cayetano Rodríguez.

La cadena de episodios comenzó durante la madrugada del 28 de agosto y se extendió hasta el 9 de septiembre. El primer caso ocurrió en avenida Blas Parera y Fray Cayetano Rodríguez. Allí se incendió un Volkswagen Bora modelo 2006, que sufrió daños totales como consecuencia del fuego.

Poco después, durante la misma madrugada, se produjo otro episodio en 3er Pasaje al 4400. En este caso, el vehículo afectado fue un Rastrojero. El propietario logró extinguir las llamas, aunque la cabina quedó totalmente afectada.

Dónde ocurrieron los últimos incendios de vehículos

Ubicación de los episodios registrados entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre, según los partes de Bomberos.

Elaboración propia a partir de información oficial de la Dirección General de Bomberos.

No sólo en la ciudad capital

La noche del 29 de agosto sumó otro episodio en avenida López y Planes al 4800. Allí fueron afectados un Renault Mégane y una Renault Master. El primero resultó totalmente quemado y el segundo sufrió daños parciales. Ambos vehículos estaban abandonados.

La seguidilla continuó durante la noche del 31 de agosto con dos nuevos casos. Un Renault Mégane se incendió sobre Pueyrredón, 50 metros al sur del Club Hípico Santa Fe, en una zona rural de Santo Tomé. El vehículo sufrió daños totales.

Poco después, otro incendio se produjo en el ingreso a Alto Verde, sobre Demetrio Gómez. El vehículo afectado fue un Rover 400 modelo 1999, que también terminó con daños totales.

Centenera y su intersección con 27 de Enero.Centenera y su intersección con 27 de Enero.

Durante la madrugada del 2 de septiembre, el fuego alcanzó un Volkswagen Suran 2008 ubicado en un terreno lindero a la Subcomisaría 13, en calle 6 y 13 de Diciembre, en Sauce Viejo. La unidad sufrió daños en distintos sectores.

En los días siguientes se sumaron nuevos casos en Santa Fe y Santo Tomé. Durante la madrugada del 4 de septiembre, un Volkswagen Bora 2009 sufrió daños totales en Diagonal Goyena y Dr. Zavalla.

Al día siguiente, en las primeras horas de la mañana, una Renault Kangoo terminó completamente afectada en Centenera y 27 de Enero. En este caso también se constató el faltante de la batería y las cuatro ruedas.

Incendios de vehículos en Santa Fe y alrededores

Cronología de los últimos episodios informados.

28 AGO
El vehículo se incendió de forma generalizada mientras estaba sobre la calzada. Bomberos logró extinguirlo y las pérdidas fueron totales.
El propietario logró apagar el fuego antes de la llegada de Bomberos. Las llamas afectaron totalmente la cabina y también dañaron otros sectores.
29 AGO
Un Renault Mégane se incendió totalmente y las llamas afectaron parcialmente una Renault Master. Ambos vehículos se encontraban en estado de abandono.
31 AGO
Bomberos extinguió un incendio sobre un Renault Mégane estacionado en un camino rural. El rodado sufrió daños en la totalidad de su estructura.
El vehículo se incendió mientras estaba estacionado sobre la banquina. Bomberos extinguió las llamas y constató daños totales.
02 SEP
Un Volkswagen Suran se incendió en un terreno lindante a la Subcomisaría 13. El fuego afectó totalmente motor, habitáculo y distintos sectores.
04 SEP
Bomberos extinguió un incendio generalizado en un Volkswagen Bora estacionado sobre la banquina. El rodado sufrió daños en la totalidad de su estructura.
05 SEP
Una Renault Kangoo se incendió mientras estaba estacionada. Bomberos sofocó las llamas y constató daños totales, además de la falta de batería y cuatro ruedas.
06 SEP
Un Ford Focus se incendió mientras estaba estacionado. Bomberos controló el fuego, que afectó totalmente el habitáculo y el compartimiento del motor.
Un Ford Ka estacionado sobre la dársena central sufrió un incendio. Bomberos controló las llamas y constató daños parciales en el interior.
07 SEP
Un Renault Laguna sufrió un incendio mientras estaba detenido sobre la banquina. Las llamas afectaron totalmente el motor y parcialmente el habitáculo.
09 SEP
Un Volkswagen Polo, aparentemente abandonado y sin motor ni batería, se incendió mientras estaba estacionado en la vía pública y sufrió daños totales.
Elaboración propia a partir de información oficial de la Dirección General de Bomberos.

Los últimos episodios

El 6 de septiembre concentró dos nuevos registros. Durante la madrugada, un Ford Focus diésel se incendió en Crespo y 12 de Septiembre, en Santo Tomé. El habitáculo y el motor sufrieron daños totales, mientras que el baúl tuvo afectación parcial.

Esa misma mañana, otro episodio ocurrió en avenida Gobernador Freyre al 3300. Un Ford Ka sufrió daños parciales que alcanzaron principalmente el asiento y el respaldo trasero y el asiento del acompañante.

Independencia e Irigoyen.Independencia e Irigoyen.

Durante la mañana del 7 de septiembre, un Renault Laguna se incendió en Independencia e Irigoyen. El vehículo sufrió daños totales en el motor, torpedo y ruedas delanteras, además de daños parciales en los asientos.

El último caso ocurrió durante la madrugada del 9 de septiembre, en Azcuénaga y Méndez. Allí se incendió un Volkswagen Polo que, según se informó oficialmente, aparentemente estaba abandonado y no contaba con motor ni batería. El vehículo sufrió daños totales.

Quemacoches y un mapa histórico

Como se dijo en el inicio del artículo, en 2015 se registró una seguidilla similar de hechos intencionales que terminaron con vehículos incendiados. Rápidamente tomó agenda bajo el rótulo de "quemacoches" y desde El Litoral se comenzó con un trabajo que con el tiempo fue reconocido, incluso en ámbitos académicos.

Con la herramienta Google Maps se elaboró un mapa (se puede navegar a continuación) con la ubicación y una breve descripción de lo ocurrido. 2015 no fue el único año sino que se extendió hasta 2020, con referencias de los casos registrados en el área metropolitana capitalina.

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