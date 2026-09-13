Una seguidilla de incendios de vehículos se concentró en poco menos de dos semanas en Santa Fe y localidades del área metropolitana. Entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre se contabilizaron oficialmente 12 episodios, ocurridos en distintos puntos y con unidades de características diversas.
12 vehículos quemados en 13 días: llamativa seguidilla en el área metropolitana de Santa Fe
Los episodios se registraron entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre, con rodados afectados en la ciudad capital, Santo Tomé y Sauce Viejo. Mapa y cronología de los hechos.
Esta reiteración de episodios trae rápidamente a la memoria al "quemacoches", figura que la opinión pública generó años atrás (2015 en adelante) para hacer mención a quienes atacaban un auto estacionado en las calles.
Mientras se investiga cada hecho, para determinar si ocurrió de manera intencionalidad o accidental, cabe hacer un repaso de los siniestros ocurridos desde finales de agosto hasta la semana que transcurre.
Los casos incluyeron automóviles, utilitarios y otros vehículos que sufrieron daños parciales o quedaron completamente destruidos por el fuego. Algunos se encontraban abandonados, mientras que en otros episodios se consignaron circunstancias particulares, como el faltante de elementos o la intervención de sus propietarios.
La cadena de episodios comenzó durante la madrugada del 28 de agosto y se extendió hasta el 9 de septiembre. El primer caso ocurrió en avenida Blas Parera y Fray Cayetano Rodríguez. Allí se incendió un Volkswagen Bora modelo 2006, que sufrió daños totales como consecuencia del fuego.
Poco después, durante la misma madrugada, se produjo otro episodio en 3er Pasaje al 4400. En este caso, el vehículo afectado fue un Rastrojero. El propietario logró extinguir las llamas, aunque la cabina quedó totalmente afectada.
Dónde ocurrieron los últimos incendios de vehículos
Ubicación de los episodios registrados entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre, según los partes de Bomberos.
No sólo en la ciudad capital
La noche del 29 de agosto sumó otro episodio en avenida López y Planes al 4800. Allí fueron afectados un Renault Mégane y una Renault Master. El primero resultó totalmente quemado y el segundo sufrió daños parciales. Ambos vehículos estaban abandonados.
La seguidilla continuó durante la noche del 31 de agosto con dos nuevos casos. Un Renault Mégane se incendió sobre Pueyrredón, 50 metros al sur del Club Hípico Santa Fe, en una zona rural de Santo Tomé. El vehículo sufrió daños totales.
Poco después, otro incendio se produjo en el ingreso a Alto Verde, sobre Demetrio Gómez. El vehículo afectado fue un Rover 400 modelo 1999, que también terminó con daños totales.
Durante la madrugada del 2 de septiembre, el fuego alcanzó un Volkswagen Suran 2008 ubicado en un terreno lindero a la Subcomisaría 13, en calle 6 y 13 de Diciembre, en Sauce Viejo. La unidad sufrió daños en distintos sectores.
En los días siguientes se sumaron nuevos casos en Santa Fe y Santo Tomé. Durante la madrugada del 4 de septiembre, un Volkswagen Bora 2009 sufrió daños totales en Diagonal Goyena y Dr. Zavalla.
Al día siguiente, en las primeras horas de la mañana, una Renault Kangoo terminó completamente afectada en Centenera y 27 de Enero. En este caso también se constató el faltante de la batería y las cuatro ruedas.
Incendios de vehículos en Santa Fe y alrededores
Cronología de los últimos episodios informados.
Los últimos episodios
El 6 de septiembre concentró dos nuevos registros. Durante la madrugada, un Ford Focus diésel se incendió en Crespo y 12 de Septiembre, en Santo Tomé. El habitáculo y el motor sufrieron daños totales, mientras que el baúl tuvo afectación parcial.
Esa misma mañana, otro episodio ocurrió en avenida Gobernador Freyre al 3300. Un Ford Ka sufrió daños parciales que alcanzaron principalmente el asiento y el respaldo trasero y el asiento del acompañante.
Durante la mañana del 7 de septiembre, un Renault Laguna se incendió en Independencia e Irigoyen. El vehículo sufrió daños totales en el motor, torpedo y ruedas delanteras, además de daños parciales en los asientos.
El último caso ocurrió durante la madrugada del 9 de septiembre, en Azcuénaga y Méndez. Allí se incendió un Volkswagen Polo que, según se informó oficialmente, aparentemente estaba abandonado y no contaba con motor ni batería. El vehículo sufrió daños totales.
Quemacoches y un mapa histórico
Como se dijo en el inicio del artículo, en 2015 se registró una seguidilla similar de hechos intencionales que terminaron con vehículos incendiados. Rápidamente tomó agenda bajo el rótulo de "quemacoches" y desde El Litoral se comenzó con un trabajo que con el tiempo fue reconocido, incluso en ámbitos académicos.
Con la herramienta Google Maps se elaboró un mapa (se puede navegar a continuación) con la ubicación y una breve descripción de lo ocurrido. 2015 no fue el único año sino que se extendió hasta 2020, con referencias de los casos registrados en el área metropolitana capitalina.