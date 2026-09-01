En la misma noche

Dos vehículos incendiados; en Santo Tomé y en el acceso a Alto Verde

En Santo Tomé un Renault Megane quedó completamente destruido por el fuego en un camino rural próximo al Club Hípico. Mientras que un Rover 400 ardió poco después en el ingreso a Alto Verde. Bomberos intervino en ambos episodios y logró controlar las llamas, aunque los daños alcanzaron la totalidad de los rodados.