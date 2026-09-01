La noche del lunes terminó con dos incendios de vehículos registrados en distintos sectores de Santo Tomé y de Santa Fe. Los episodios ocurrieron con menos de una hora de diferencia y demandaron la intervención de dotaciones de Bomberos, que trabajaron para controlar las llamas y evitar que los focos se propagaran.
Dos vehículos incendiados; en Santo Tomé y en el acceso a Alto Verde
En Santo Tomé un Renault Megane quedó completamente destruido por el fuego en un camino rural próximo al Club Hípico. Mientras que un Rover 400 ardió poco después en el ingreso a Alto Verde. Bomberos intervino en ambos episodios y logró controlar las llamas, aunque los daños alcanzaron la totalidad de los rodados.
El primero de los siniestros se produjo alrededor de las 22.39, en un camino rural de Santo Tomé, ubicado sobre calle Pueyrredón, unos 50 metros hacia el sur del Club Hípico Santa Fe.
Hasta allí llegó una dotación del Cuartel Santo Tomé, cuyos efectivos encontraron un automóvil Renault Megane, propulsado a nafta, envuelto en un proceso combustivo.
Sin personas alrededor
Los bomberos desplegaron una línea devanadera y trabajaron hasta conseguir la extinción del fuego. Cuando finalizaron las tareas, comprobaron que las consecuencias habían alcanzado la totalidad del rodado.
Un dato que llamó la atención de los actuantes fue que no había ninguna persona presente en el lugar al momento de la intervención. Tampoco se informó la presencia de personal policial durante el procedimiento.
La dotación permaneció en el sector hasta completar las tareas correspondientes y emprendió el regreso al cuartel a las 23.40.
En el ingreso a Alto Verde
Apenas 54 minutos después, otro vehículo comenzó a arder en un punto completamente diferente de la ciudad. A las 23.33, personal del Cuartel Santa Fe de la Dirección General de Bomberos fue convocado por un incendio registrado en el ingreso a Alto Verde.
Los efectivos se constituyeron sobre la banquina del cardinal norte de calle Demetrio Gómez. Allí observaron un automóvil Rover 400, modelo 1999, de color bordó, cuyo frente se encontraba orientado hacia el oeste.
El vehículo también estaba siendo afectado por un proceso combustivo generalizado. Para controlar las llamas, los bomberos utilizaron una línea de alta presión de la unidad concurrente y trabajaron hasta lograr la completa extinción del fuego.
Al igual que en el primer caso, las llamas provocaron daños en la totalidad del automóvil.
En este segundo procedimiento sí se encontraba presente personal policial. En el lugar estaba el móvil 8736, perteneciente a Infantería. También se hallaba un hombre identificado como J.
La dotación concluyó su intervención y regresó al Cuartel Santa Fe alrededor de las 0.30.
Dos investigaciones
Hasta el momento no se saben las causas que originaron ninguno de los dos incendios. Esa circunstancia deberá ser determinada, en caso de corresponder, a partir de las actuaciones posteriores.
La coincidencia temporal entre ambos episodios constituye un dato que podrá ser tenido en cuenta en la investigación, aunque por ahora no existen elementos en el informe que permitan afirmar que los dos hechos estén relacionados entre sí.