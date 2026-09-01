Una conservadora abandonada en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery provocó un importante operativo de seguridad y terminó con un hombre detenido. En su interior había una víscera cubierta con hielo que, inicialmente, generó sospechas sobre la posibilidad de que se tratara de un órgano humano.
Dejó un riñón en una conservadora en Aeroparque como una broma y terminó detenido
El hombre, de 46 años, aseguró ante la Justicia que había comprado la víscera en un supermercado para sorprender a una amiga. Los peritos confirmaron que era de origen animal.
Los peritajes determinaron finalmente que era un riñón de origen animal. La investigación permitió identificar a un comerciante de 46 años, quien explicó ante la Justicia que había comprado el órgano en un supermercado para realizarle una broma a una amiga abogada de Balcarce.
El hombre quedó en libertad, aunque la Justicia dispuso un embargo de $8 millones por los gastos ocasionados durante el procedimiento.
Una caja que generó preocupación
El episodio comenzó cuando trabajadores encontraron una conservadora de telgopor abandonada junto a un cantero de Activos Nacionales, en una zona cercana al aeropuerto.
Se trataba de una caja térmica habitualmente utilizada para transportar medicamentos que requieren mantenerse refrigerados. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una inscripción realizada con marcador negro sobre la tapa.
El mensaje hacía referencia a Migraciones y a un supuesto secuestro, por lo que quienes encontraron la conservadora alertaron a las autoridades ante la posibilidad de que pudiera contener algún elemento peligroso.
A partir de la denuncia se desplegó un operativo en el que participaron efectivos de la Policía Federal, bomberos y personal sanitario.
El contenido estaba cubierto con hielo
Al revisar la conservadora, los especialistas encontraron una víscera cubierta con hielo. Debido a las características del hallazgo, fue necesario realizar peritajes para establecer si se trataba de un órgano humano o de origen animal.
Finalmente, los especialistas determinaron que era un riñón animal, específicamente una víscera vacuna.
Mientras avanzaba el procedimiento, los investigadores también comenzaron a reconstruir quién había dejado la conservadora en el lugar.
Las cámaras permitieron identificarlo
El análisis de las cámaras de seguridad fue determinante para avanzar con la investigación. Las imágenes permitieron seguir el recorrido de la persona que había llegado hasta la zona con la conservadora y luego se había retirado.
De esta manera, los investigadores lograron identificar al sospechoso. Se trataba de un comerciante de 46 años.
Al ser localizado, el hombre explicó que había adquirido el riñón en un supermercado y que decidió colocarlo sobre hielo dentro de la conservadora. Según su declaración, había elegido esa víscera por su aspecto y color.
Una broma que terminó en una causa
El comerciante sostuvo que su intención era sorprender a una amiga abogada de Balcarce. Según explicó, la idea estaba relacionada con una situación que ambos habían vivido durante unas vacaciones en Punta Cana.
Sin embargo, el mensaje escrito en la caja y el hecho de haberla dejado abandonada en las inmediaciones de Aeroparque provocaron un amplio despliegue de seguridad y la intervención de la Justicia.
El caso quedó en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi, quien resolvió que el hombre continuara en libertad.
Además, ordenó un embargo de $8 millones destinado a cubrir los gastos generados por el operativo. La investigación continúa para establecer las responsabilidades correspondientes.
Lo que comenzó como una supuesta broma terminó involucrando a policías, bomberos, personal sanitario y especialistas en explosivos, que debieron determinar si el contenido de la conservadora representaba una amenaza. Finalmente, los peritajes confirmaron que se trataba de una víscera animal.