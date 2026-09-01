Dos personas murieron y una adolescente de 13 años fue internada luego de intoxicarse con monóxido de carbono en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.
Palermo: una madre y su hijo de 9 años murieron intoxicados con monóxido de carbono
Además, una adolescente de 13 años sufrió una severa dificultad respiratoria y fue trasladada al Hospital Gutiérrez con custodia policial, mientras la Justicia inició pericias para determinar las circunstancias del hecho.
El episodio ocurrió en un edificio situado sobre la avenida Córdoba al 4600, donde se desplegó un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas.
La adolescente sufrió una dificultad respiratoria severa y fue trasladada al Hospital Gutiérrez bajo custodia policial. Las otras dos personas afectadas fueron una mujer de 44 años y su hijo de 9, quienes recibieron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no pudieron ser salvados.
La adolescente fue trasladada
La víctima de 13 años presentó un cuadro respiratorio grave como consecuencia de la intoxicación y debió ser derivada para recibir atención médica.
El SAME intervino en el lugar y coordinó el operativo de asistencia. La menor fue trasladada al Hospital Gutiérrez con custodia policial.
En tanto, los equipos de emergencia intentaron reanimar a la mujer de 44 años y al niño de 9 mediante maniobras de RCP, pero ambos murieron.
La Fiscalía ordenó realizar pericias
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Criminal de Instrucción N.º 50, dirigida por el Dr. Orfila.
Durante la madrugada se llevaron adelante pericias de Policía Científica dentro del departamento para establecer las circunstancias en las que se produjo la intoxicación con monóxido de carbono.
El caso continúa bajo investigación mientras se analizan las condiciones del lugar y los elementos reunidos durante el procedimiento.