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Se incendió una camioneta en barrio Barranquitas y quedó destruida

Ocurrió en inmediaciones del cruce de calles Centenera y 27 de Enero, en la zona oeste de la capital provincial. Al vehículo le faltaban cuatro ruedas y la batería.

La camioneta sufrió daños totales. Fotos: El LitoralLa camioneta sufrió daños totales. Fotos: El Litoral
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Una camioneta utilitaria Renault Kangoo quedó destruida por completo tras un incendio registrado a primera hora de este sábado en la intersección de calles Centenera y 27 de Enero, a la altura de Pasaje Unidad al 3600, de la ciudad de Santa Fe.

Por las características del hecho, algunas versiones indicaban que pudo tratarse de un suceso intencional, luego de un robo.

El siniestro se notificó alrededor de las 6.15 en ese sector del oeste de la capital provincial, en barrio Barranquitas, muy cerca del acceso a la autopista que conecta con Rosario.

Al arribar una dotación del Cuartel Central de Bomberos Zapadores, el fuego se desarrollaba de manera generalizada sobre el vehículo gris diésel, que se encontraba estacionado sobre la vía pública con orientación al sur.

Ataque

Los bomberos desplegaron una línea de ataque de una pulgada para sofocar las llamas.

Tras extinguir el foco ígneo, el personal realizó constataciones técnicas clave: al utilitario le faltaban sus cuatro ruedas y la batería (acumulador de energía), lo que alentó la hipótesis de un ilícito previo a la quema del rodado.

El procedimiento finalizó cerca de las 7.05 y contó con la colaboración del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, los daños materiales en el vehículo fueron totales.

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