La policía santafesina aprehendió a tres hombres de 28 y 30 años acusados de cometer robos en frentes de viviendas. El procedimiento tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en la intersección de Avenida Freyre y La Rioja, en el macrocentro de la capital provincial.
Tres detenidos por robar herrajes de bronce en aberturas de casas de Santa Fe
Ocurrió durante la madrugada de este sábado, en barrio Roma. Los delincuentes tienen entre 28 y 30 años. Se trata de personas en situación de calle.
Los hechos habrían ocurrido después de la medianoche y fueron descubiertos alrededor de las 4, cuando efectivos de la Brigada Motorizada que patrullaban la zona advirtieron la presencia de tres individuos caminando.
Al notar la cercanía del patrullero, los sospechosos cambiaron repentinamente de dirección, lo que encendió las alarmas.
Aunque el chequeo no arrojó novedades en sus prendas, al revisar el interior de una mochila que trasladaban, los agentes hallaron seis picaportes antiguos de bronce.
Ante el hallazgo, los hombres adoptaron una actitud hostil, por lo que se requirió el apoyo para concretar los traslados.
Víctima
Tras un recorrido por las inmediaciones, el personal policial identificó a una de las víctimas, una vecina de 32 años, quien denunció daños en una ventana de su vivienda ubicada en Uruguay al 3000.
La mujer reconoció en el lugar uno de los elementos sustraídos, el cual le fue devuelto en el acto.
Los tres imputados —dos de 28 años y uno de 30— quedaron detenidos en la Comisaría 2a bajo la carátula de robo en poblado y en banda a disposición del Ministerio Público de la Acusación.
Los demás herrajes fueron secuestrados.