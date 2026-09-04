Una dotación de bomberos debió intervenir de urgencia a primera hora de la tarde de este viernes debido a un incendio desencadenado en un vehículo estacionado en la intersección de las calles La Rioja y Rivadavia, en el macrocentro de la ciudad de Santo Tomé (departamento santafesino La Capital).
Un auto se incendió en pleno macrocentro de Santo Tomé
Se trató de un Peugeot 306 que sufrió importantes daños por las llamas. El incidente tuvo lugar en el cruce de calles Rivadavia y La Rioja.
El incidente se registró a las 14.39 y personal del Cuartel Santo Tomé acudió al lugar tras ser alertado por el siniestro.
Los bomberos debieron desplegar una línea devanadera desde la unidad operativa para sofocar las llamas que devoraban un automóvil Peugeot 306 gris, propulsado a gasoil.
En el lugar de los hechos se encontraban el conductor del rodado al momento del hecho, de 46 años, y la propietaria del vehículo, de 19 años.
Asimismo, personal del Comando Radioeléctrico prestó colaboración para resguardar la zona.
Pese al rápido accionar de los bomberos —quienes dieron por finalizada la intervención a las 15.10—, el fuego provocó severos daños materiales en el motor, el capot, el parabrisas, el paragolpes delantero, las ópticas delanteras y la puerta delantera izquierda. Además, afectó de manera parcial los neumáticos delanteros, la butaca del acompañante, el techo (tanto interior como exterior) y el torpedo de instrumentos.
Afortunadamente no se reportaron personas heridas durante las tareas de extinción ni a causa del siniestro.