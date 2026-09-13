El diputado nacional Aldo Leiva protagonizó este sábado un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco.
El diputado Aldo Leiva chocó contra un camión en la Ruta Nacional 11
El legislador nacional por Chaco circulaba en un Toyota Camry cuando impactó contra un Scania en cercanías de Colonia Benítez. Fue asistido por personal médico y confirmaron que no sufrió lesiones.
El vehículo que conducía, un Toyota Camry, colisionó con un camión Scania en un sector ubicado dentro de la jurisdicción de Colonia Benítez. Tras el impacto, el legislador fue asistido en el lugar y los profesionales sanitarios determinaron que no presentaba lesiones.
El siniestro ocurrió alrededor de las 18.15 en el kilómetro 1019 de la ruta nacional. La situación demandó la intervención de efectivos de la Policía Caminera, personal sanitario y autoridades judiciales, que trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y avanzar con las actuaciones correspondientes.
Cómo fue el accidente en la Ruta 11
De acuerdo con la información difundida tras el episodio, Leiva se desplazaba al mando de un Toyota Camry cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, se produjo la colisión con un camión Scania.
El vehículo de transporte era conducido por un hombre identificado con las iniciales P. L. B., según los datos difundidos posteriormente sobre el procedimiento.
La Policía Caminera acudió al sector para intervenir en el operativo y ordenar la circulación mientras se desarrollaban las tareas posteriores al choque. La presencia de los vehículos involucrados generó dificultades para el tránsito y obligó a regular el paso en el sector afectado.
Una ambulancia de FEMECHACO arribó al lugar para realizar la evaluación médica de las personas involucradas. Los profesionales revisaron al diputado nacional y determinaron que no presentaba lesiones como consecuencia del impacto.
La información inicial difundida sobre el hecho señaló que Leiva pudo permanecer en el lugar mientras se desarrollaban las actuaciones.
El accidente ocurrió en un tramo de la Ruta Nacional 11 que atraviesa el territorio chaqueño y constituye uno de los principales corredores viales de la región. La investigación busca establecer la mecánica de la colisión y determinar las circunstancias que llevaron al impacto entre el automóvil y el transporte de cargas.
Leiva, de 63 años, es diputado nacional por la provincia del Chaco e integra el bloque de Unión por la Patria. De acuerdo con la información oficial de la Cámara de Diputados de la Nación, ocupa una banca correspondiente a ese distrito desde diciembre de 2023 y su mandato se extiende hasta diciembre de 2027.
Las actuaciones después del choque
Luego del accidente, las autoridades judiciales dispusieron una serie de medidas para avanzar en la investigación. Entre ellas se realizaron controles de alcoholemia a los dos conductores involucrados.
Según la información difundida posteriormente sobre el procedimiento, tanto Leiva como el conductor del camión obtuvieron un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. De esta manera, los controles no detectaron presencia de alcohol en ninguno de los dos conductores al momento del siniestro.
Las actuaciones quedaron bajo intervención del Equipo Fiscal N° 15, que dispuso las medidas correspondientes para determinar cómo se produjo el choque. Las pericias deberán aportar elementos para reconstruir la secuencia previa al impacto y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.
Mientras se realizaban esas tareas, personal de la Policía Caminera permaneció en la zona para organizar el tránsito. El choque había afectado la circulación sobre la ruta, por lo que se implementaron medidas para permitir el desplazamiento de los vehículos y evitar mayores inconvenientes.
Por el momento, la información oficial disponible confirma que Leiva no sufrió lesiones como consecuencia del accidente. Tampoco se informaron heridas de gravedad entre las personas involucradas en el hecho.
La investigación continuará con las pericias sobre los vehículos y las demás actuaciones necesarias para establecer la mecánica del siniestro. En tanto, el diputado chaqueño fue asistido en el lugar y no requirió traslado hospitalario, según los datos difundidos tras el accidente.