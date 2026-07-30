Un fuerte siniestro vial se registró este jueves por la mañana sobre la autopista Córdoba-Rosario, en territorio de la provincia vecina a Santa Fe, que provocó tres muertes.
Tres muertos tras un vuelco sobre la autopista Rosario - Córdoba
El hecho ocurrió este jueves por la mañana. Las víctimas murieron en el lugar. Un cuarto pasajero logró ser trasladado a un centro de salud.
El accidente de tránsito se registró sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de Morrison, a pocos kilómetros de Villa María.
El accidente se registró alrededor de las 9 horas en el kilómetro 515, en la mano con sentido hacia Rosario.
El primer reporte policial indica que una camioneta Toyota Hilux color blanco, en la que se trasladaban cuatro ocupantes y dos animales, perdió el control por razones aún bajo investigación.
Sin involucrar a un segundo vehículo, tras el despiste, la camioneta impactó primero contra el guardarraíl y luego contra un cartel de señalización ubicado a la vera de la autopista.
La intervención
La violencia del choque provocó la muerte de tres de los ocupantes en el lugar. En tanto, un hombre de 47 años, domiciliado en Capilla del Monte, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado al Hospital de Bell Ville para recibir atención médica.
Las tres víctimas fatales habrían quedado atrapadas dentro del rodado y murieron en el sitio antes de que intervenga personal policial o de salud.
El tránsito e investigación
Tras el siniestro, personal de la Policía Caminera de Córdoba estableció un corte parcial de la calzada para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y preservar la escena del siniestro.
En simultáneo, Peritos de la Policía Científica cordobesa realizaron las tareas para reconstruir la mecánica del accidente y recolectar pruebas que permitan establecer cómo ocurrió el hecho.