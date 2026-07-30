Departamento Caseros

Condenaron a un hombre a tres años de prisión condicional por un choque fatal entre Arequito y Los Molinos

El siniestro ocurrió el 16 de junio de 2024 sobre la ruta provincial 92. Como consecuencia delimpacto, dos personas perdieron la vida. El acusado fue inhabilitado para conducir vehículos por elplazo de ocho años.