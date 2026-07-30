Esta semana finalizó el juicio oral en los Tribunales Provincial de Casilda, donde condenaron a Máximo Z. por el hecho de homicidio culposo en el que resultaron fallecidas dos personas, en un siniestro vial ocurrido en la ruta 92 entre Los Molinos y Arequito. En tanto, el juez de primera instancia, Dr. Campos, resolvió imponer la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el término de ocho años por el delito de homicidio culposo agravado por ser más de una las víctimas fatales y lesiones graves culposas, en concurso real y en carácter de autor.
Condenaron a un hombre a tres años de prisión condicional por un choque fatal entre Arequito y Los Molinos
El siniestro ocurrió el 16 de junio de 2024 sobre la ruta provincial 92. Como consecuencia delimpacto, dos personas perdieron la vida. El acusado fue inhabilitado para conducir vehículos por elplazo de ocho años.
Además, dispuso el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta por el término de tres años: fijar residencia, someterse al cuidado de la agencia de medidas no privativas de la libertad, abstenerse de usar estupefacientes y de abusar del consumo de bebidas alcohólicas, adoptar oficio, arte, industria o profesión adecuada a su capacidad, realizar un curso de educación en seguridad vial y mantener la restricción impuesta de inhabilitación preventiva para conducir.
Por su parte, El fiscal Dr. Emiliano Ehret, había solicitado para Máximo Z. la pena de seis años de prisión de ejecución efectiva y 10 años de inhabilitación especial para la conducción de automotores.
La causa
La Fiscalía le atribuyó el hecho ocurrido en fecha 16 de junio de 2024 a las 11 hs aproximadamente: conduciendo un vehículo marca Fiat modelo Strada, teniendo como acompañante a otra persona, por la ruta provincial 92 hacia el cardinal oeste, es decir desde la localidad de Los Molinos hacia la localidad de Arequito, haber causado la muerte de Alicia Latanzi, quien venía conduciendo el automóvil Ford Ka, y del señor Víctor Prida, quien iba como acompañante en el asiento en sentido opuesto, falleciendo ambos en el acto, al invadir el carril contrario en las inmediaciones del canal aliviador ubicado a 3,45 kms de la localidad de Arequito, embistiendo su sector frontal izquierdo al sector delantero derecho del automóvil conducido por la víctima.
Debido a su conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, causó, asimismo, producto del impacto ocasionado, la fractura del tobillo derecho y luxación de ambos codos a su acompañante, siendo estas lesiones de carácter graves.