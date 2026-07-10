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Maximiliano Pullaro
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En el sur santafesino

Casilda celebró el Día de la Independencia con un emotivo acto patrio

Fue una jornada cargada de emoción, patriotismo y sentido de pertenencia. Luego del acto oficial, se desarrollaron diversas actividades con el concurso al mejor pastelito.

La ciudad vivió una gran jornada festejando el Día de la IndependenciaLa ciudad vivió una gran jornada festejando el Día de la Independencia
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Este jueves Casilda conmemoró el 210° Aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Las actividades comenzaron a las 10.30 en la Parroquia Nuestra Señora de Luján, donde se celebró el tradicional Te Deum. Posteriormente, se llevó adelante el acto oficial en Plaza Alberdi con todas las instituciones.

Participaron de la ceremonia el intendente Guillermo Franchella, el secretario de Gobierno Horacio Distefano, el presidente del Concejo Walter Palanca, integrantes de la Unidad de Regional IV, miembros del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, autoridades del Hospital San Carlos, instituciones educativas y público en general.

La ciudad vivió una gran jornada festejando el Día de la IndependenciaLa ciudad vivió una gran jornada festejando el Día de la Independencia

“Deseo que los argentinos podamos reconstruir esta república y mejorarla día a día. Como así también espero que esta ciudad y esta provincia sea cada día más próspera”, expresó Franchella en su discurso

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En paralelo a los actos protocolares, la Vecinal Barrio Alberdi organizó el concurso del mejor pastelito del sur santafesino. Allí, los participantes montaron sus stands con todas sus elaboraciones.

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Asimismo, la jornada contó con distintas presentaciones artísticas y actividades para toda la familia, generando un ambiente festivo para un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia.

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