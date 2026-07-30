Condenaron a un santotomesino que había sido detenido a principios de año con estupefacientes en su poder.
Cuatro años de cárcel para un hombre que vendía droga en Santo Tomé
Había sido detenido en enero, durante un allanamiento en el que le secuestraron dosis de cocaína, marihuana y una importante suma de dinero en efectivo.
Se trata de Carlos Miguel Ramos, de 32 años, quien fue hallado responsable de actividades vinculadas al microtráfico. La resolución fue adoptada por la jueza Susana Luna, en el marco de una audiencia de juicio abreviado, desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Ramos recibió una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, tras reconocer su autoría en el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
La investigación que permitió desarticular el punto de venta de drogas estuvo a cargo del fiscal Roberto Apullán, quien recolectó las evidencias necesarias para demostrar que el material prohibido no estaba destinado al consumo personal, sino al mercado ilícito local.
El ahora condenado se encontraba privado de su libertad desde el pasado 13 de enero de este año, fecha en la que se concretó su detención durante un operativo policial en la vecina ciudad. Desde aquel entonces, la fiscalía avanzó con la acumulación de pruebas y testimonios que permitieron cerrar el proceso judicial con la sanción efectiva que Ramos ya se encuentra cumpliendo.
Cocaína y marihuana
El procedimiento que derivó en la caída de Ramos tuvo lugar en una residencia situada en la intersección de las calles Tomás Lubary y Córdoba. En aquel allanamiento, el personal policial logró incautar una cantidad significativa de sustancias que ya estaban preparadas para su distribución.
Según precisó el fiscal Apullán, el investigado tenía en su poder un envoltorio de nylon negro que contenía 14 gramos de cocaína, además de otros dos envoltorios con 29 gramos de marihuana.
Más allá de la presencia de las drogas, los elementos hallados en el domicilio fueron determinantes para calificar la conducta como venta al menudeo. Entre los objetos secuestrados se destacó una balanza digital de precisión que, al ser peritada, presentaba vestigios de cocaína, lo que confirmaba su uso para el fraccionamiento de las dosis.
Asimismo, las autoridades hallaron la suma de $186.300 en billetes de baja denominación, lo que suele ser un indicador característico del flujo de dinero en actividades de narcomenudeo.
La causa
El éxito del operativo fue el resultado de una labor coordinada entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI).
El fiscal planteó que, previo a la irrupción en la vivienda y la detención de Ramos, se llevaron a cabo múltiples diligencias y tareas de inteligencia que permitieron corroborar la actividad ilícita que se desarrollaba en el inmueble. Estas tareas de campo fueron fundamentales para sustentar la acusación ante el tribunal.
Otro elemento clave que se sumó al legajo fiscal fue el secuestro de un cuaderno con anotaciones de fechas y montos de dinero, que funcionaba como una suerte de contabilidad delictiva.
Además, en el lugar se encontró el Documento Nacional de Identidad de otro hombre que también se encuentra vinculado a la investigación y que ya fue indagado por su presunta participación en esta red de comercialización de estupefacientes.
Con todos estos elementos, la fiscalía remarcó que existía un cuadro probatorio contundente que finalmente Ramos terminó aceptando para acceder al juicio abreviado.