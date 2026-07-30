El juez Penal de Santa Fe, Pablo Busaniche, condenó a un año y medio de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre de 45 años, acusado de ingresar a la vivienda de un conocido abogado santafesino con fines de robo.
Frustrado intento de robo en la casa de un abogado santafesino
El intruso escapó sin nada cuando se activó la alarma perimetral, pero fue atrapado por una patrulla que detectó la actitud sospechosa. Las cámaras de seguridad de la vivienda permitieron identificarlo y fue condenado.
La audiencia se celebró este miércoles por la mañana en los tribunales de Santa Fe y contó con la presencia del damnificado, que previo al ingreso del preso, declaró en carácter de víctima.
El damnificado tomó la palabra para expresar su “conformidad absoluta” con el acuerdo alcanzado entre la fiscalía y la defensa. “Ojalá todos los conflictos penales se puedan resolver de esta forma”, expresó el damnificado acerca de la celeridad del proceso abreviado.
Seguridad pública
El profesional denunció un intento de robo contra su casa de barrio Sur, ocurrido la madrugada del pasado viernes 24 de julio. El profesional se refirió entonces “al problema de seguridad pública por hechos que asolan el centro sur de la ciudad de Santa Fe”.
Por su parte, el fiscal Ignacio Suasnabar explicó los términos del acuerdo firmado por Mauro Carlos Silva, quien contó con la asistencia técnica del defensor público Valentín Acuña.
Cámaras y alarma
El hecho se produjo alrededor de las 2.30 de la madrugada del viernes 24 de julio, en la vivienda familiar. Si bien no pasó a mayores, Silva saltó una reja de más de dos metros de altura e ingresó al patio delantero de la casa, de donde intentó sustraer una bicicleta de paseo, que estaba atada con un precinto, debajo del hall de entrada.
Al intentar salir con el rodado y ante la dificultad para hacerlo, Silva golpeó la reja de tal forma que la alarma perimetral se activó y lo obligó a escapar sin nada. El hecho quedó registrado por el sistema de cámaras privadas.
En la huida fue advertido por una unidad de la Brigada Motorizada, que lo alcanzó en inmediaciones del pasaje Quiroga, entre 3 de Febrero y Amenabar, a las 2.35 de la mañana.
Con antecedentes
El representante del Ministerio Público de la Acusación atribuyó a Silva el delito de “robo calificado por escalamiento en grado de tentativa” y solicitó al juez Busaniche lo condene a la pena de 1 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Además, fue declarado reincidente atento a sus antecedentes penales; y se acordó un resarcimiento de $ 20.000 en favor de la víctima.
El acuerdo fue aceptado por el acusado y avalado en esos términos por el defensor público, por lo que el juez Busaniche dictó sentencia oral e impuso la prisión preventiva para Silva hasta tanto comience a ejecutarse la pena.