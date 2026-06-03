La localidad de Arequito se prepara para festejar su cumpleaños número 135 el próximo 7 de junio. Además de las actividades, que contarán con la presencia de emprendedores, talleres, buffet y shows musicales para disfrutar con toda la familia, este año se vuelve a sumar el cicloturismo, un recorrido de 70 km que convoca a seguidores de todo el país. “Estamos muy felices por este gran evento”, expresó Nicolás Carotti, presidente comunal
Arequito celebrará su 135° aniversario con el regreso del clicloturismo
Se trata de una jornada cargada de actividades pensadas para toda la familia. Además, participarán ciclistas de distintos puntos del país. Se espera una alta concurrencia de público.
Con entrada libre y gratuita para las actividades centrales, Arequito invita a vecinos y visitantes a sumarse a una jornada especial que combinará tradición, cultura, entretenimiento y deporte para conmemorar un nuevo año de vida.
Cronograma de actividades
La jornada comenzará a las 9:00 con la acreditación de los participantes del cicloturismo, momento en el que se realizará la entrega de números y se ofrecerá un desayuno de bienvenida.
A las 10:15 se dará inicio al tradicional recorrido de cicloturismo, que contará con la presencia de "Capi" y convocará a ciclistas de distintas localidades de la región y el país.
Desde las 12:00 quedará habilitada la Feria de Emprendedores, donde artesanos y productores locales exhibirán y comercializarán sus productos. En el mismo horario comenzará a funcionar el buffet, que estará a cargo de la Promoción 2026.
El regreso de los participantes del cicloturismo está previsto para las 14:30, momento en el que se espera el reencuentro de los ciclistas con el público presente.
A las 16:00 se realizarán importantes sorteos entre los participantes. Desde la organización recordaron que el ciclista ganador deberá encontrarse presente al momento del sorteo para acceder al premio.
Como cierre artístico de la celebración, a las 17:00 se presentará en vivo el grupo La Chamba Folk, que aportará música y folklore para coronar