La justicia y la policía rosarina investigan el crimen de una anciana de 86 años, que fue hallada sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en barrio Ludueña, al noroeste de Rosario. El cuerpo fue encontrado en el piso, sobre un gran charco de sangre, con golpes en la cabeza y posibles signos de asfixia.
Rosario: investigan la muerte de una anciana en una vivienda de la zona noroeste
La víctima tenía 86 años. Fue encontrada en la mañana de este lunes 14 de septiembre por su sobrina, que vino a visitarla ya que hacía varios días no tenía noticias de ella.
La víctima, de nombre Clorinda Graciela M., fue encontrada en su casa, ubicada en inmediaciones de pasaje Minetti al 5800 (casi esquina Rouillón), por su sobrina en la mañana de este lunes 14 de septiembre, quien reside en el norte de la provincia y había llegado a la ciudad para acompañarla al médico.
Fuentes de la investigación señalaron que la puerta de ingreso a la casa estaba con llave, por lo que la sobrina tuvo que pedir ayuda a un cerrajero para poder entrar. El interior de la vivienda estaba revuelto, pero por el momento no trascendió si faltaban objetos de valor. El cuerpo tenía varios golpes en el cuerpo, en especial en la cabeza, que estaba tapada con una bolsa de consorcio.
Vecinos dijeron que no la veían desde hacía varios días y que vivía sola.
El caso es investigado por la fiscal Carla Ranciari y la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI). El cuerpo será trasladado al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario para ser sometido a autopsia y determinar la causa de muerte.