Un hombre de 33 años identificado como César Juan Rivero fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por un robo cometido en perjuicio de dos mujeres en la ciudad de Vera.
Condenaron a un hombre por asaltar a dos mujeres en Vera
Se trata de César Juan Rivero, de 33 años, quien utilizó un arma blanca para perpetrar el robo y para atacar a la policía cuando fue detenido. Fue sentenciado a cinco años de prisión.
La sentencia fue dispuesta por el juez Gustavo Gon en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se llevó a cabo en los tribunales verenses.
El fiscal Nicolás Maglier estuvo a cargo de la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el proceso.
Violento
El fiscal sostuvo que “en la medianoche del 27 de enero de 2024, el condenado interceptó a la víctima a la altura del boliche Odisea de la Ruta Nacional número 11”.
“Rivero golpeó en la boca a la mujer, luego la tomó del cuello y le arrebató una cartera de cuero en la que la víctima tenía dinero en efectivo, tarjetas de crédito y débito, documentación personal, un celular y la llave de un auto”, relató el fiscal. “Luego de agredir y robarle a la víctima, el condenado escapó por calle Perón”, dijo.
En cuanto al segundo ilícito, el representante del MPA precisó que “el 11 de julio de 2025, también en horas de la madrugada, Rivero fue a un local ubicado en calle San Martín al 1.400 donde abordó a una mujer que trabaja en el lugar”.
“En esta ocasión, Rivero le exhibió un cuchillo tipo tramontina para generar temor en la víctima y se apoderó de dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, dos entradas para un local bailable y escapó”, informó el fiscal.
Maglier destacó que “tres días después, el 11 de julio, aproximadamente a las 13:20, personal policial arribó a una vivienda abandonada para proceder a la detención del condenado”, y agregó que “al advertir que estaba el personal policial, Rivero escapó del lugar e ingresó en una zona de mucha vegetación”.
“Uno de los oficiales intentó interceptarlo, mientras el hombre condenado se resistía a los golpes y con un arma blanca tipo bisturí, de 5 centímetros de hoja y 10 centímetros de cabo”, detalló y concluyó que “al momento de su aprehensión, Rivero amenazó de muerte al personal policial”.
Juicio abreviado
Rivero reconoció expresamente su culpabilidad como autor de los delitos de robo; robo calificado (por el uso de arma impropia -cuchillo-) y atentado a la autoridad calificado (por poner manos en la autoridad).
Junto con su abogado defensor, el condenado aceptó todos los términos del juicio en el que se abreviaron los procedimientos.
Por su parte, las víctimas fueron informadas acerca de lo resuelto y manifestaron su conformidad.