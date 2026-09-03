Durante la mañana, personal policial intervino en la Escuela N.º 40 de Mariano Moreno a partir de un llamado que alertó sobre la asistencia médica de ocho estudiantes tras un episodio ocurrido dentro del establecimiento educativo.
Momentos de zozobra en la escuela Moreno de San Cristóbal tras un fuerte estruendo
Se escuchó un fuerte ruido fuera del colegio, que alteró a un grupo de estudiantes, quienes saltaron desde el primer piso. Cuatro fueron dadas de alta y otras permanecen en observación.
El dato no es menor, dado que en esa misma institución se produjo una tragedia con un alumno que disparó en el interior y mató a otro estudiante.
De acuerdo con la información preliminar, las alumnas, de entre 13 y 17 años, se encontraban en el interior del edificio cuando escucharon una fuerte detonación proveniente del exterior. El ruido habría sido provocado por la explosión de una cubierta de un camión que circulaba por la Ruta N.º 2.
La situación generó temor entre las estudiantes y, ante el impacto del ruido, algunas de ellas saltaron desde el primer piso del establecimiento. Como consecuencia, ocho menores fueron trasladadas al hospital local para ser evaluadas.
Cuatro estudiantes fueron dadas de alta
Tras la atención médica, cuatro de las estudiantes recibieron el alta de manera inmediata. Los profesionales constataron que no presentaban lesiones y que atravesaban principalmente cuadros de pánico derivados del episodio.
Las otras cuatro alumnas permanecieron en observación para recibir las curaciones correspondientes y realizar estudios médicos preventivos.
Según las primeras evaluaciones, las lesiones registradas serían de carácter leve. Las autoridades intervinientes aguardaban la evolución de las estudiantes y la información médica definitiva.
El episodio generó preocupación entre la comunidad educativa, aunque las primeras evaluaciones médicas no indicaban la existencia de heridas de gravedad.
La intervención policial se inició a partir del aviso recibido durante la mañana y permitió establecer, en principio, que el fuerte estruendo habría tenido su origen fuera del establecimiento escolar.
El recuerdo fresco
El 30 de marzo de este año, un estudiante de 15 años ingresó a la escuela Moreno de San Cristóbal armado y abrió fuego en el interior. Producto de ese violento episodio, otro alumno (13) fue alcanzado por un proyectil y perdió la vida.
El agresor fue reducido en el colegio y detenido por la policía. Luego, fue puesto a disposición de la Justicia. El hecho conmocionó no sólo a la comunidad educativa de San Cristóbal sino que trascendió a nivel provincial y nacional.
Incluso traspasó las fronteras y el caso fue seguido por la prensa internacional, con cobertura de los vecinos países como Brasil, Paraguay y Uruguay.
A casi seis meses de ese preocupante hecho, el recuerdo permanece latente en la comunidad.