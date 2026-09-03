La rápida reacción del propietario y un grupo de vecinos evitó una tragedia este mediodía en una vivienda ubicada en Pasaje Isabel de Garay al 8100, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Una casa se incendió en Santa Fe y un niño terminó hospitalizado
Los médicos asistieron al pequeño, que fue trasladado por precaución. El incidente tuvo lugar en Pasaje Isabel de Garay al 8100, minutos antes del mediodía de este jueves.
El incidente se originó cerca de las 11 en una de las habitaciones del domicilio, donde se encontraba un hombre junto a sus dos sobrinos menores de edad.
Según el reporte oficial del Cuartel de Bomberos Zapadores (Zona Norte), el fuego se gestó en un dormitorio de la propiedad.
Al percatarse de las llamas, el ocupante de la finca y los vecinos de la cuadra actuaron sin dudar utilizando baldes con agua y una manguera de riego. Así lograron sofocar el proceso combustivo antes de la llegada de la dotación de bomberos.
Bomberos
Al arribar al lugar a las 11.20, los bomberos constaron que el fuego ya había sido extinguido.
Su labor se concentró en la inspección del inmueble para descartar focos incandescentes, la ventilación de los ambientes y el inicio de las pericias para determinar las causas del siniestro.
Como medida preventiva, uno de los niños, de 11 años, fue atendido y trasladado por una ambulancia del servicio público de emergencias al Hospital Iturraspe para quedar en observación médica.
Daños
El fuego provocó daños materiales totales en un televisor plasma, prendas de vestir, dos roperos de plástico y la instalación eléctrica aérea y tomacorrientes del dormitorio.
En el operativo intervino personal policial de la Comisaría 12ª. La dotación concluyó las tareas y regresó a la base a las después del mediodía.