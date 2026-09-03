#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En la zona norte

Una casa se incendió en Santa Fe y un niño terminó hospitalizado

Los médicos asistieron al pequeño, que fue trasladado por precaución. El incidente tuvo lugar en Pasaje Isabel de Garay al 8100, minutos antes del mediodía de este jueves.

Los bomberos inspeccionaron la vivienda para prevenir peligros luego del incendio. Imagen ilustrativaLos bomberos inspeccionaron la vivienda para prevenir peligros luego del incendio. Imagen ilustrativa
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La rápida reacción del propietario y un grupo de vecinos evitó una tragedia este mediodía en una vivienda ubicada en Pasaje Isabel de Garay al 8100, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

El incidente se originó cerca de las 11 en una de las habitaciones del domicilio, donde se encontraba un hombre junto a sus dos sobrinos menores de edad.

Según el reporte oficial del Cuartel de Bomberos Zapadores (Zona Norte), el fuego se gestó en un dormitorio de la propiedad.

Al percatarse de las llamas, el ocupante de la finca y los vecinos de la cuadra actuaron sin dudar utilizando baldes con agua y una manguera de riego. Así lograron sofocar el proceso combustivo antes de la llegada de la dotación de bomberos.

Los bomberos inspeccionaron la escena para garantizar la seguridad. Foto: El LitoralLos bomberos inspeccionaron la escena para garantizar la seguridad. Foto: El Litoral

Bomberos

Al arribar al lugar a las 11.20, los bomberos constaron que el fuego ya había sido extinguido.

Su labor se concentró en la inspección del inmueble para descartar focos incandescentes, la ventilación de los ambientes y el inicio de las pericias para determinar las causas del siniestro.

Como medida preventiva, uno de los niños, de 11 años, fue atendido y trasladado por una ambulancia del servicio público de emergencias al Hospital Iturraspe para quedar en observación médica.

Daños

El fuego provocó daños materiales totales en un televisor plasma, prendas de vestir, dos roperos de plástico y la instalación eléctrica aérea y tomacorrientes del dormitorio.

En el operativo intervino personal policial de la Comisaría 12ª. La dotación concluyó las tareas y regresó a la base a las después del mediodía.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Santa Fe
Bomberos
Santa Fe Policiales

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro