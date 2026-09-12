Un reconocido empresario hotelero y gastronómico de Misiones, además piloto de carreras, fue asesinado este viernes en Puerto Iguazú. El hombre, identificado como Alfredo Matías Wiebel Giampaoli, de 48 años, fue encontrado sin vida en un predio en construcción ubicado en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial.
Asesinaron a un reconocido empresario en Puerto Iguazú y detuvieron a su suegro
El hombre tenía 48 años y fue hallado sin vida en una obra de la Zona Industrial. El acusado, de 82 años, permanece internado con custodia policial mientras avanza la investigación.
Por el crimen, las primeras sospechas apuntaron hacia su suegro, Ángel Ramón Z., de 82 años, quien permanece internado en una clínica de la ciudad bajo custodia policial mientras las autoridades avanzan con la investigación.
Lo encontraron muerto
El hecho ocurrió alrededor de las 11:15, cuando efectivos de la Unidad Regional V llegaron al lugar tras recibir un aviso sobre lo sucedido.
Al arribar, los agentes encontraron a Wiebel Giampaoli tendido en el suelo y sin signos vitales. Las primeras actuaciones determinaron que presentaba una herida de arma de fuego, presuntamente provocada por un arma calibre 9 milímetros.
El médico policial examinó el cuerpo y solicitó la realización de una autopsia. Por este motivo, los restos fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense de Posadas para los estudios correspondientes.
El principal sospechoso es su suegro
A partir de la reconstrucción inicial del episodio, las sospechas se dirigieron hacia Ángel Ramón Z., suegro de la víctima y de 82 años.
Según la información obtenida por Primera Edición, el hombre habría abandonado la escena del crimen a bordo de una camioneta Toyota SW4.
La Policía de Misiones puso en marcha un operativo para localizarlo y, cerca de las 16:30, estableció que había ingresado a una clínica de Puerto Iguazú para recibir atención médica.
Desde entonces, permanece internado bajo una consigna policial. Las autoridades aguardan la evolución de su estado de salud y las condiciones necesarias para formalizar su detención.
Buscan el arma utilizada en el ataque
Mientras tanto, personal de Criminalística y autoridades judiciales realizaron distintas pericias en el predio donde ocurrió el homicidio.
Sin embargo, el arma que habría sido utilizada durante el ataque todavía no fue encontrada y continúa siendo buscada por los investigadores.
Los procedimientos realizados en el lugar forman parte de las medidas destinadas a reconstruir la secuencia del hecho y establecer qué ocurrió antes del ataque.
Investigan el motivo del homicidio
Además de determinar cómo se produjo el crimen, los investigadores buscan establecer cuál fue el origen del episodio y qué ocurrió en los momentos previos al asesinato.
Otro de los puntos que permanece bajo investigación es el posible móvil del ataque. Las autoridades deberán profundizar las pesquisas para determinar qué pudo haber desencadenado el homicidio del empresario.