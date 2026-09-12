#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Tenía 72 años

Reconquista: hallaron sin vida a una mujer que era buscada desde hacía varios días

Alicia Isabel Galarza fue encontrada sin vida este sábado en un sector del callejón ubicado al fondo de barrio La Cortada, en Reconquista. La mujer era buscada desde hacía varios días. La investigación deberá determinar las circunstancias y la causa de su fallecimiento.

Encontraron sin vida a Alicia GalarzaEncontraron sin vida a Alicia Galarza
 12:57
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La búsqueda de Alicia Isabel Galarza, de 72 años, tuvo este sábado un desenlace trágico. La mujer fue encontrada sin vida en el sector del callejón ubicado al fondo de barrio La Cortada, en Reconquista.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo habría sido localizado en una cuneta. Las circunstancias de la muerte deberán ser determinadas oficialmente, por lo que se aguardaban las actuaciones correspondientes y una eventual autopsia. Se presume que podría haberse ahogado.

Hipótesis preliminares sobre la muerte

Este sábado 12 de septiembre, desde las 7:15, se había reanudado el operativo de búsqueda dispuesto por la Unidad Regional IX, abarcando la continuación de calle Lisandro de la Torre hacia el este, sectores próximos al Vivero Municipal, el callejón de La Cortada hasta el cauce del arroyo El Rey y zonas aledañas.

Mirá tambiénMurió un policía que fue atropellado sobre la ruta 36 S en San Carlos Sud

En el despliegue participaron autoridades de la Jefatura de la UR IX, Bomberos Voluntarios de Reconquista, Avellaneda y Romang, estos últimos con recursos como dron, kayak y guía, además de personal de la DGPDI, Los Pumas, Comisaría 1ª y Zona 4.

Investigación judicial en curso

Galarza había desaparecido días atrás de su domicilio de Reconquista. Su familia había denunciado su ausencia y advertido que padecía Alzheimer y tomaba medicación, situación que había generado especial preocupación y motivado un amplio despliegue para encontrarla.

Mirá tambiénOrdenaron 90 días de prisión preventiva para un hombre investigado por varios robos en San Cristóbal

Ahora, la investigación deberá establecer las circunstancias y la causa precisa de su fallecimiento.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
#TEMAS:
Norte 24
Reconquista

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro