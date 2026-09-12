La búsqueda de Alicia Isabel Galarza, de 72 años, tuvo este sábado un desenlace trágico. La mujer fue encontrada sin vida en el sector del callejón ubicado al fondo de barrio La Cortada, en Reconquista.
Reconquista: hallaron sin vida a una mujer que era buscada desde hacía varios días
Alicia Isabel Galarza fue encontrada sin vida este sábado en un sector del callejón ubicado al fondo de barrio La Cortada, en Reconquista. La mujer era buscada desde hacía varios días. La investigación deberá determinar las circunstancias y la causa de su fallecimiento.
De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo habría sido localizado en una cuneta. Las circunstancias de la muerte deberán ser determinadas oficialmente, por lo que se aguardaban las actuaciones correspondientes y una eventual autopsia. Se presume que podría haberse ahogado.
Hipótesis preliminares sobre la muerte
Este sábado 12 de septiembre, desde las 7:15, se había reanudado el operativo de búsqueda dispuesto por la Unidad Regional IX, abarcando la continuación de calle Lisandro de la Torre hacia el este, sectores próximos al Vivero Municipal, el callejón de La Cortada hasta el cauce del arroyo El Rey y zonas aledañas.
En el despliegue participaron autoridades de la Jefatura de la UR IX, Bomberos Voluntarios de Reconquista, Avellaneda y Romang, estos últimos con recursos como dron, kayak y guía, además de personal de la DGPDI, Los Pumas, Comisaría 1ª y Zona 4.
Investigación judicial en curso
Galarza había desaparecido días atrás de su domicilio de Reconquista. Su familia había denunciado su ausencia y advertido que padecía Alzheimer y tomaba medicación, situación que había generado especial preocupación y motivado un amplio despliegue para encontrarla.
Ahora, la investigación deberá establecer las circunstancias y la causa precisa de su fallecimiento.