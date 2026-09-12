Tenía 72 años

Reconquista: hallaron sin vida a una mujer que era buscada desde hacía varios días

Alicia Isabel Galarza fue encontrada sin vida este sábado en un sector del callejón ubicado al fondo de barrio La Cortada, en Reconquista. La mujer era buscada desde hacía varios días. La investigación deberá determinar las circunstancias y la causa de su fallecimiento.