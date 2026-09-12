Judiciales

Ordenaron 90 días de prisión preventiva para un hombre investigado por varios robos en San Cristóbal

Un hombre de 22 años quedó en prisión preventiva por 90 días, acusado de sustraer una motocicleta, herramientas de trabajo de un establecimiento rural y una batería de una camioneta en distintos hechos ocurridos en San Cristóbal. La Justicia consideró acreditados los riesgos procesales y tuvo en cuenta, entre otros factores, la reiteración de hechos y el incumplimiento de medidas alternativas anteriores.