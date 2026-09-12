Quedó en prisión preventiva un hombre de 22 años que es investigado por haber sustraído una moto, herramientas de trabajo de un establecimiento rural y una batería de una camioneta en la ciudad de San Cristóbal. La medida cautelar fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales sancristobalenses.
Ordenaron 90 días de prisión preventiva para un hombre investigado por varios robos en San Cristóbal
Un hombre de 22 años quedó en prisión preventiva por 90 días, acusado de sustraer una motocicleta, herramientas de trabajo de un establecimiento rural y una batería de una camioneta en distintos hechos ocurridos en San Cristóbal. La Justicia consideró acreditados los riesgos procesales y tuvo en cuenta, entre otros factores, la reiteración de hechos y el incumplimiento de medidas alternativas anteriores.
La fiscal Hemilce Fissore está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son MAA, transite el proceso judicial privado de su libertad. Peralta resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva por 90 días.
Los hechos
La fiscal relató que “el hombre investigado, aproximadamente a las 3:00 del viernes 28 de agosto, con pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos, ingresó de manera furtiva a una vivienda ubicada en Piedras al 600 y sustrajo sin ejercer fuerza ni violencia una motocicleta marca Keller”.
“Asimismo, el martes 1 de este mes, ingresó ilegalmente a un establecimiento rural ubicado sobre la ruta provincial número 39, a dos kilómetros de la ciudad aproximadamente”, agregó la fiscal y dijo que “desde ese lugar se apoderó sin violencia de diversas herramientas de trabajo y posteriormente vendió una de ellas en provecho propio con conocimiento y voluntad respecto de sus actos”.
Finalmente, Fissore manifestó que “el viernes de la semana pasada, aproximadamente a las 17:30, el imputado ingresó a otro establecimiento rural en la prolongación de Alvear sin número, y tras ejercer fuerza y dañar las cámaras de seguridad existentes en el lugar, sustrajo una batería que estaba colocada en una camioneta tipo pick-up marca Ford Ranger”. La fiscal concluyó que “para llevar a cabo la sustracción, el hombre debió cortar cables y romper la parrilla del frente del vehículo”.
Riesgos procesales
La representante del MPA aseguró que “el magistrado dispuso la prisión preventiva del imputado ya que consideró reunidos los elementos de convicción suficientes para sostener la autoría de los hechos que se le atribuyeron con el grado de probabilidad necesario en esta etapa procesal”.
Fissore manifestó que “Peralta entendió que la pena en expectativa para los delitos es de efectivo cumplimiento en virtud de las calificaciones legales seleccionadas, reiteración de hechos en muy poco tiempo y el incumplimiento de las medidas alternativas impuestas en casos anteriores en los que es investigado y que están en trámite”.
La fiscal afirmó que “el juez también tuvo en cuenta el riesgo procesal en virtud de que el imputado no tiene arraigo, quedan todavía elementos sustraídos por recuperar y además porque estando el libertad podría amedrentar a las víctimas y testigos de los hechos y entorpecer así la investigación”.
Calificación penal
Al hombre investigado se le atribuyó la autoría de los delitos de hurto; hurto calificado (por instrumentos de trabajo dejados en el campo); estelionato y robo calificado (por su comisión en despoblado)