Departamento San Cristóbal

Ratificaron la prisión preventiva de un hombre acusado de robo calificado en Suardi

Un tribunal de segunda instancia confirmó la prisión preventiva de un hombre de 29 años, investigado por el robo de latas de cerveza y bebidas energizantes de un comercio de Suardi. La Fiscalía sostuvo que existen evidencias que vinculan al imputado con el hecho y riesgos procesales que justifican que continúe detenido.