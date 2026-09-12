Un tribunal de segunda instancia confirmó la prisión preventiva impuesta a un hombre de 29 años, cuyas iniciales son ADG, al que se investiga por haber sustraído latas de cerveza y de bebidas energizantes desde un local comercial en Suardi (departamento San Cristóbal)
Ratificaron la prisión preventiva de un hombre acusado de robo calificado en Suardi
Un tribunal de segunda instancia confirmó la prisión preventiva de un hombre de 29 años, investigado por el robo de latas de cerveza y bebidas energizantes de un comercio de Suardi. La Fiscalía sostuvo que existen evidencias que vinculan al imputado con el hecho y riesgos procesales que justifican que continúe detenido.
La investigación está a cargo del fiscal Emiliano Odriozola, quien fue el encargado de representar al MPA en las audiencias de primera y de segunda instancia.
Peligros procesales
Odriozola valoró la confirmación de lo resuelto en segunda instancia y señaló que “el camarista rechazó los agravios de la Defensa y sostuvo que las evidencias que aportamos desde la Fiscalía permitieron ratificar la materialidad del hecho y la autoría por parte del imputado, con el grado de probabilidad que exige esta etapa del proceso”.
El fiscal destacó que “el camarista avaló la decisión del juez de primera instancia, Juan Gabriel Peralta, que había dispuesto la prisión preventiva del imputado”, y agregó que “Alvira también consideró que en virtud de un antecedente condenatorio que posee el imputado, la pena que le correspondería, sería de efectivo cumplimiento”.
“El magistrado consideró que aún existen riesgos procesales, en función de que deben llevarse a cabo una serie de medidas pendientes, como por ejemplo, la declaración de testigos”, concluyó el funcionario.
El robo
El fiscal precisó que “el robo que investigamos fue cometido el martes 16 de junio de este año”, y relató que “el imputado se apoderó ilegítimamente de latas de cerveza y de bebidas energizantes en un local comercial ubicado en la intersección de 9 de Julio y Dr. Fernánadez”.
“El hombre investigado escaló un tapial lindero al inmueble en el que está el comercio, sorteó varios obstáculos, llegó a un patio interno y rompió una puerta de aluminio del depósito del que sustrajo las bebidas”, puntualizó el fiscal.
Odriozola también sostuvo que “el imputado actuó con pleno conocimiento y voluntad de sus actos y, minutos después, fue interceptado por personal policial en inmediaciones del comercio”. Al respecto, especificó que “se le secuestró lo robado, lo cual posteriormente fue reconocido por la víctima”.
Calificación legal
Al imputado se le atribuyó la autoría de robo calificado (por escalamiento).