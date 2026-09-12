La campaña Vax Team sumó una nueva jornada en el sur de la provincia de Santa Fe. La actividad se desarrolló este jueves en la Escuela N.º 591 “José Manuel Estrada” de Maggiolo, con la participación de alumnos y alumnas de la institución y de niños y niñas del Jardín de Infantes N.º 201.
Vax Team llegó a Maggiolo para promover la vacunación infantil
La iniciativa se desarrolló en la Escuela N.º 591 “José Manuel Estrada”, con la participación de estudiantes de la institución y niños y niñas del Jardín N.º 201. La propuesta combinó actividades lúdicas y pedagógicas para promover la importancia de mantener al día el calendario de vacunación.
La propuesta forma parte de una estrategia territorial orientada a recuperar y sostener las coberturas de vacunación infantil, acercando a las comunidades educativas información sobre la importancia de completar los esquemas establecidos en el calendario nacional.
La jornada combinó actividades lúdicas y pedagógicas con el acompañamiento de equipos de salud. A través de una propuesta participativa, se buscó que niños y niñas incorporen conocimientos sobre la vacunación y su importancia como herramienta de prevención de enfermedades.
Una propuesta que recorre las escuelas
Durante la actividad, el director de la Región de Salud-Nodo Venado Tuerto, Joaquín Sánchez de Bustamante, destacó la importancia de continuar llevando la iniciativa a distintas localidades del sur santafesino y de fortalecer el trabajo conjunto entre los equipos sanitarios, las instituciones educativas y las familias.
En ese sentido, señaló que las jornadas permiten abordar la vacunación desde una perspectiva cercana a las infancias y facilitar el acceso a información sobre la prevención y el cuidado de la salud.
También remarcó la necesidad de sostener las acciones destinadas a mejorar las coberturas y promover el cumplimiento de los esquemas de vacunación correspondientes a cada edad.
Por su parte, la directora de la Escuela N.º 591 “José Manuel Estrada”, Maritina Vrancovich, valoró la realización de la jornada y el trabajo articulado entre la comunidad educativa, las familias y los equipos de salud.
“Es fundamental que los chicos aprendan sobre la importancia de la vacunación, para que entre todos nos podamos defender y que nuestro organismo se proteja de las enfermedades”, expresó.
Las coberturas registraron una mejora
Los datos correspondientes al primer semestre de 2026 muestran un incremento en las coberturas de vacunación correspondientes a la edad escolar en comparación con el mismo período del año anterior.
A los 5 años, la cobertura del refuerzo de Triple Bacteriana Celular pasó del 25,5% al 30,4%. En el caso de Varicela, aumentó del 23,8% al 28,5%, mientras que la vacuna IPV pasó del 24,8% al 30,6%.
Entre los 11 años también se registraron avances. La cobertura de Triple Bacteriana Acelular pasó del 26,4% al 33,5%; la correspondiente al VPH en niñas, del 28,3% al 33,3%; y la de Meningococo, del 26% al 32,5%.
De esta manera, las distintas acciones territoriales apuntan a mejorar progresivamente los niveles de cobertura y a favorecer que niños y adolescentes completen las vacunas correspondientes a cada etapa.
Vax Team amplía su alcance
Desde septiembre, la propuesta también incorporó al nivel inicial, ampliando el alcance de las actividades a nuevas comunidades educativas.
Las jornadas de Vax Team ya se realizaron en distintas localidades santafesinas, entre ellas Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Avellaneda, Rafaela, Tostado, Elortondo, Romang, Esperanza, Serodino, Ceres, Helvecia, San Javier, Rufino, Villa Minetti, Acebal y Reconquista.
Con la incorporación de Maggiolo, la iniciativa continúa acercando contenidos vinculados con la vacunación a escuelas y jardines, con el objetivo de fortalecer desde edades tempranas una cultura de prevención y cuidado de la salud.