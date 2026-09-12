En el sur santafesino

Vax Team llegó a Maggiolo para promover la vacunación infantil

La iniciativa se desarrolló en la Escuela N.º 591 “José Manuel Estrada”, con la participación de estudiantes de la institución y niños y niñas del Jardín N.º 201. La propuesta combinó actividades lúdicas y pedagógicas para promover la importancia de mantener al día el calendario de vacunación.