#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En la costa santafesina

Obras de prevención: Cayastá refuerza la defensa ubicada al sur de la localidad

La comuna local inició trabajos en la antigua defensa ubicada entre Paso del Tigre y Las Cuatro Bocas. Las tareas, realizadas con apoyo provincial, contemplan el ensanchamiento de la estructura y la reconstrucción de su talud para reducir el riesgo de filtraciones ante una eventual crecida.

Cayastá refuerza la vieja defensa ante el riesgo de nuevas crecidasCayastá refuerza la vieja defensa ante el riesgo de nuevas crecidas
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La localidad de Cayastá comenzó una serie de trabajos de refuerzo sobre la antigua defensa contra inundaciones ubicada en el extremo sur del distrito, en el sector comprendido entre Paso del Tigre y Las Cuatro Bocas.

Las tareas son ejecutadas con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y tienen como objetivo mejorar las condiciones de la estructura ante una eventual crecida del río San Javier.

Refuerzo de la estructura

Según explicó el presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli, las obras incluyen el ensanchamiento de la defensa y la reconstrucción de su talud. Las intervenciones apuntan a fortalecer el terraplén y reducir las posibilidades de filtraciones en caso de que se produzcan niveles elevados del río.

Mirá tambiénAlicia Barberis y Alberto Gieco fueron declarados Ciudadanos Ilustres de Santa Clara de Buena Vista

Se trata de una intervención sobre una infraestructura que cumple un papel preventivo para la localidad, especialmente frente a escenarios de precipitaciones abundantes y posibles incrementos del nivel de los cursos de agua de la región.

Prevención ante un escenario de lluvias

Desde la Comuna indicaron que los trabajos forman parte de las acciones de prevención y preparación frente a los pronósticos que anticipan períodos de lluvias intensas asociados al fenómeno de El Niño.

Mirá tambiénCamino a la Noche de los Museos, Humboldt prepara un recorrido por su historia

En ese contexto, el refuerzo de las defensas busca mejorar la capacidad de respuesta ante una eventual crecida del río San Javier y disminuir los riesgos para los sectores ubicados en zonas potencialmente vulnerables.

Una intervención antes de una eventual crecida

La obra se enmarca así en una estrategia preventiva que procura avanzar sobre la infraestructura de defensa antes de que se presenten situaciones de emergencia.

“Seguimos trabajando para anticiparnos, fortalecer las defensas y proteger a nuestra comunidad”, señaló Berli al referirse a las tareas que se llevan adelante en el sector sur de Cayastá.

La intervención apunta a reforzar una estructura existente y mejorar su comportamiento frente a posibles crecidas, en un contexto en el que las condiciones climáticas previstas mantienen la atención sobre el sistema hídrico de la zona.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Garay
Cayastá
Fenómeno El Niño

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro