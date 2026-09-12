La localidad de Cayastá comenzó una serie de trabajos de refuerzo sobre la antigua defensa contra inundaciones ubicada en el extremo sur del distrito, en el sector comprendido entre Paso del Tigre y Las Cuatro Bocas.
Obras de prevención: Cayastá refuerza la defensa ubicada al sur de la localidad
La comuna local inició trabajos en la antigua defensa ubicada entre Paso del Tigre y Las Cuatro Bocas. Las tareas, realizadas con apoyo provincial, contemplan el ensanchamiento de la estructura y la reconstrucción de su talud para reducir el riesgo de filtraciones ante una eventual crecida.
Las tareas son ejecutadas con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Santa Fe y tienen como objetivo mejorar las condiciones de la estructura ante una eventual crecida del río San Javier.
Refuerzo de la estructura
Según explicó el presidente comunal de Cayastá, Edgardo Berli, las obras incluyen el ensanchamiento de la defensa y la reconstrucción de su talud. Las intervenciones apuntan a fortalecer el terraplén y reducir las posibilidades de filtraciones en caso de que se produzcan niveles elevados del río.
Se trata de una intervención sobre una infraestructura que cumple un papel preventivo para la localidad, especialmente frente a escenarios de precipitaciones abundantes y posibles incrementos del nivel de los cursos de agua de la región.
Prevención ante un escenario de lluvias
Desde la Comuna indicaron que los trabajos forman parte de las acciones de prevención y preparación frente a los pronósticos que anticipan períodos de lluvias intensas asociados al fenómeno de El Niño.
En ese contexto, el refuerzo de las defensas busca mejorar la capacidad de respuesta ante una eventual crecida del río San Javier y disminuir los riesgos para los sectores ubicados en zonas potencialmente vulnerables.
Una intervención antes de una eventual crecida
La obra se enmarca así en una estrategia preventiva que procura avanzar sobre la infraestructura de defensa antes de que se presenten situaciones de emergencia.
“Seguimos trabajando para anticiparnos, fortalecer las defensas y proteger a nuestra comunidad”, señaló Berli al referirse a las tareas que se llevan adelante en el sector sur de Cayastá.
La intervención apunta a reforzar una estructura existente y mejorar su comportamiento frente a posibles crecidas, en un contexto en el que las condiciones climáticas previstas mantienen la atención sobre el sistema hídrico de la zona.