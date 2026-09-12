En la costa santafesina

Obras de prevención: Cayastá refuerza la defensa ubicada al sur de la localidad

La comuna local inició trabajos en la antigua defensa ubicada entre Paso del Tigre y Las Cuatro Bocas. Las tareas, realizadas con apoyo provincial, contemplan el ensanchamiento de la estructura y la reconstrucción de su talud para reducir el riesgo de filtraciones ante una eventual crecida.