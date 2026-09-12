Departamento Las Colonias

Alicia Barberis y Alberto Gieco fueron declarados Ciudadanos Ilustres de Santa Clara de Buena Vista

La escritora Alicia Barberis y el director Alberto Gieco fueron declarados Ciudadana Ilustre y Ciudadano Ilustre de Santa Clara de Buena Vista, respectivamente. El reconocimiento se realizó en el marco de la proyección de “El Infierno de los Vivos”, obra que los vinculó como autora y director y que tuvo parte de su rodaje en la localidad.