En el marco de la proyección de “El Infierno de los Vivos”, Santa Clara de Buena Vista realizó un reconocimiento a dos vecinos oriundos de la localidad vinculados con la producción cultural: la escritora Alicia Barberis y el director Alberto Gieco.
Alicia Barberis y Alberto Gieco fueron declarados Ciudadanos Ilustres de Santa Clara de Buena Vista
La escritora Alicia Barberis y el director Alberto Gieco fueron declarados Ciudadana Ilustre y Ciudadano Ilustre de Santa Clara de Buena Vista, respectivamente. El reconocimiento se realizó en el marco de la proyección de “El Infierno de los Vivos”, obra que los vinculó como autora y director y que tuvo parte de su rodaje en la localidad.
A través de las Ordenanzas N.º 1307 y 1308/2026, ambos fueron declarados Ciudadana Ilustre y Ciudadano Ilustre de Santa Clara de Buena Vista, respectivamente, en reconocimiento a sus trayectorias y a su aporte al ámbito de la cultura.
Una distinción vinculada al cine y la literatura
El reconocimiento tuvo lugar durante la presentación de “El Infierno de los Vivos”, producción que reúne el trabajo de ambos santaclarinos.
Barberis es la autora de la obra literaria que inspiró la película, mientras que Gieco estuvo a cargo de la dirección de la producción. Además, parte del rodaje se realizó en distintos espacios de Santa Clara de Buena Vista, incorporando a la localidad como escenario de la película.
Trayectorias que trascienden la localidad
La distinción busca poner en valor las trayectorias de ambos y su aporte a la cultura desde diferentes disciplinas.
A lo largo de sus recorridos profesionales, Barberis y Gieco desarrollaron trabajos que trascendieron el ámbito local y permitieron que el nombre de Santa Clara de Buena Vista estuviera presente en diferentes espacios vinculados con la literatura, el cine y la producción cultural.
Un reconocimiento a dos santaclarinos
Con estas declaraciones, la localidad incorporó a Alicia Barberis y Alberto Gieco al reconocimiento de Ciudadanos Ilustres, destacando su vínculo de origen con Santa Clara y sus aportes al patrimonio cultural de la comunidad.
La actividad se desarrolló como parte de una jornada que permitió, además, acercar a los vecinos una producción cinematográfica estrechamente vinculada con la localidad y con dos de sus protagonistas en el ámbito cultural.