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A cargo del Museo Histórico de la Colonia

Camino a la Noche de los Museos, Humboldt prepara un recorrido por su historia

Como antesala de una nueva edición de la Noche de los Museos, el Museo Histórico de la Colonia de Humboldt propone un recorrido por el Cementerio de Humboldt. La actividad será el sábado 12 de septiembre a las 15 y tendrá cupos limitados, con inscripción previa.

La actividad forma parte del camino hacia una nueva edición de la Noche de los Museos La actividad forma parte del camino hacia una nueva edición de la Noche de los Museos
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En el marco de las actividades previas a una nueva edición de la Noche de los Museos, el Museo Histórico de la Colonia de Humboldt invita a la comunidad a participar de un recorrido histórico por el Cementerio de Humboldt, un espacio que conserva parte de la memoria y del patrimonio de la localidad.

Bajo el lema "Historias que habitan la memoria. Un paseo por nuestro patrimonio", la propuesta transformó al cementerio comunal en un verdadero museo a cielo abierto. Foto: Gentileza Alicia Brunas PfaffenLa actividad forma parte del camino hacia una nueva edición de la Noche de los Museos

La propuesta se desarrollará el sábado 12 de septiembre, a partir de las 15, y busca acercar a vecinos y visitantes a un lugar que, además de su función propia, forma parte de la historia de la comunidad.

Un espacio que guarda memoria

El recorrido permitirá conocer parte de las historias vinculadas con el cementerio y acercarse a los elementos que forman parte de su patrimonio, como monumentos, construcciones y otros testimonios que permanecen en el lugar.

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Desde el Museo Histórico de la Colonia de Humboldt destacan que estos espacios constituyen una fuente para conocer distintos aspectos del pasado local y las historias de quienes formaron parte de la comunidad a lo largo del tiempo.

Patrimonio e identidad local

La actividad propone recuperar esas memorias y ponerlas en diálogo con el presente, a partir de un recorrido por un sitio que conserva huellas de diferentes momentos de la historia de Humboldt.

Bajo el lema "Historias que habitan la memoria. Un paseo por nuestro patrimonio", la propuesta transformó al cementerio comunal en un verdadero museo a cielo abierto. Foto: Gentileza Alicia Brunas PfaffenLa actividad forma parte del camino hacia una nueva edición de la Noche de los Museos

Las calles, monumentos y espacios del cementerio se convierten así en parte de un relato sobre la identidad de la localidad y sobre las generaciones que contribuyeron a construir su historia.

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La actividad forma parte del camino hacia una nueva edición de la Noche de los Museos y busca generar un acercamiento diferente al patrimonio histórico de Humboldt, a través de un recorrido por uno de los espacios que conserva parte de la memoria de la comunidad.

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