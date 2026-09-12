A cargo del Museo Histórico de la Colonia

Camino a la Noche de los Museos, Humboldt prepara un recorrido por su historia

Como antesala de una nueva edición de la Noche de los Museos, el Museo Histórico de la Colonia de Humboldt propone un recorrido por el Cementerio de Humboldt. La actividad será el sábado 12 de septiembre a las 15 y tendrá cupos limitados, con inscripción previa.