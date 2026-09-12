El CIN y la UIA en Esperanza

Convenio para articular la universidad pública con el sector industrial argentino

El acuerdo, suscripto por Franco Bartolacci, Martín Rapalini y la rectora de la UNL, Laura Tarabella, busca impulsar la investigación conjunta, la formación profesional y el desarrollo tecnológico frente a las exigencias productivas y globales actuales.