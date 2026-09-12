Durante un acto institucional previo al almuerzo anual de Fisfe, se formalizó una alianza estratégica entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyos titulares firmaron un convenio marco de colaboración recíproca.
Convenio para articular la universidad pública con el sector industrial argentino
El acuerdo, suscripto por Franco Bartolacci, Martín Rapalini y la rectora de la UNL, Laura Tarabella, busca impulsar la investigación conjunta, la formación profesional y el desarrollo tecnológico frente a las exigencias productivas y globales actuales.
El acuerdo establece lazos de cooperación y asistencia en áreas académicas, culturales, tecnológicas y de desarrollo científico, impulsando la investigación conjunta y la formación profesional orientada a las necesidades productivas de la República Argentina.
La firma de los ejemplares del convenio estuvo a cargo de Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); Martín Rapalini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y Laura Tarabella, rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
La "misión esencial" universitaria
El presidente del CIN, Franco Bartolacci, resaltó el profundo significado institucional de esta alianza para las universidades públicas del país. Destacó que el sistema público argentino es "el más robusto, el más abierto y el más federal de todo el mundo" y enfatizó la necesidad de cuidarlo.
Afirmó que la universidad pública cumple su misión esencial cuando pone la formación profesional y la generación de conocimiento científico al servicio del desarrollo industrial y nacional. En ese argumento fundamentó la relevancia del entendimiento firmado con los industriales.
Remarcó más adelante que que el acuerdo se produce en un "momento extremadamente difícil para la universidad pública argentina", por lo cual valoró doblemente el gesto y reconocimiento de la UIA hacia la ciencia e investigación nacional.
Puso a disposición la red de más de 60 universidades públicas del país para coordinar agendas territoriales en cada provincia, al tiempo que agradeció a la Federación Industrial de Santa Fe (FIFE) por construir el puente inicial entre las entidades.
Un mundo acelerado
El titular de la UIA valoró la iniciativa y celebró la integración entre el sector productivo y el ámbito educativo.
Articulación y cambios globales: Sostuvo que la velocidad de las transformaciones globales -como la inteligencia artificial y la automatización- exige una vinculación cada vez más estrecha entre la industria y la educación para competir en el mercado internacional.
Nuevas carreras y capacitaciones: Expresó su entusiasmo por diseñar programas, cursos y carreras adaptados a los requerimientos reales y actuales de las empresas.
La educación como infraestructura: Resaltó una premisa compartida durante la semana del evento: la educación debe ser entendida como una "infraestructura" indispensable -tan vital como las rutas o los hospitales- para preparar al capital humano ante los desafíos del futuro.