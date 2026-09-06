El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aprobó este viernes su proyecto de presupuesto universitario para 2027, mientras por las mismas horas se conocía que el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un nuevo paro para el martes 8 de septiembre, tanto del sector docente como de los “no docentes”, en un contexto marcado por la falta de acuerdo salarial y la incertidumbre presupuestaria.
Universidades: rectores del CIN piden $11 billones para 2027 y los gremios van a un nuevo paro
El Consejo Interuniversitario Nacional, reunido en Bariloche, aprobó su proyecto de presupuesto y ratificó que seguirá reclamando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Frente Sindical, tras el fracaso de la paritaria, convocó a una medida de fuerza nacional. A las puertas de una nueva marcha.
La definición sobre el presupuesto se produjo durante el 96° Plenario de Rectoras y Rectores del CIN, realizado en San Carlos de Bariloche, donde las autoridades universitarias aprobaron solicitar $11 billones para el próximo año. El proyecto será enviado a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación, de acuerdo con los plazos y requerimientos establecidos.
Desde el CIN remarcaron que la propuesta busca garantizar un marco de previsibilidad para el funcionamiento de las universidades. “Este proyecto no es nada más que la expresión política de lo que necesitamos para funcionar y para seguir existiendo como sistema”, sostuvo Mónica Biasone, presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN.
Además, el organismo anticipó que convocará a una reunión pública a legisladores de las cámaras de Diputados y Senadores para presentar el proyecto y plantear las necesidades presupuestarias del sistema universitario de cara al tratamiento del Presupuesto 2027.
Como parte de las resoluciones adoptadas durante el plenario, el CIN definió -además- “realizar reuniones en cada provincia con legisladores nacionales para presentar la propuesta de presupuesto”.
Ley de financiamiento
El presupuesto fue aprobado en paralelo con la continuidad del reclamo para que el Gobierno nacional implemente la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación sigue sin concretarse.
Durante el plenario, el presidente del CIN, Franco Bartolacci (de la UNR), presentó un informe sobre la situación judicial de la norma, acompañado por el abogado patrocinante de la causa, Pablo Manili.
Bartolacci destacó el recorrido realizado por el sistema universitario en los últimos años y adelantó que el CIN continuará con las acciones judiciales necesarias. “A nuestra generación de gestión nos toca hacer lo necesario para llevar al sistema con vida hacia un mejor contexto”, sostuvo, y aseguró que “se avanzará en las acciones que sean necesarias para lograr que se ejecute la cautelar”.
El reclamo también fue planteado durante el encuentro por representantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales y de la Federación Universitaria Argentina, quienes expresaron las demandas de docentes, no docentes y estudiantes frente a la falta de implementación de la ley vigente.
Paro y ¿nueva marcha?
La convocatoria sindical surgió luego del fracaso de la reunión paritaria del pasado 1° de septiembre. El Frente Sindical de Universidades Nacionales sostuvo que “la necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar” y llamó a construir una V Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre.
Como parte del plan de lucha, los gremios convocaron a un paro nacional en las universidades para este martes 8 de septiembre, que en Santa Fe llevarán adelante los sindicatos Adul y Apul, respectivamente, alineadas con sus federaciones nacionales Conadu Histórica y Fatun, que integran el Frente.
Además, anunciaron una jornada nacional de clases públicas y “la universidad en la calle” para el martes 15 de septiembre, y un acto frente al Palacio Pizzurno (en Buenos Aires) para el 17 de septiembre, en el marco de la convocatoria a una nueva paritaria docente y no docente.
El frente gremial planteó como principales demandas la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, paritarias que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación, la actualización de las becas Progresar y Manuel Belgrano y un presupuesto que permita sostener el funcionamiento de las universidades nacionales.
Además, el propio CIN acordó, entre sus acciones, “coordinar con las representaciones estudiantiles, docentes y no docentes la convocatoria a una V Marcha Federal en defensa de la Universidad Pública y la ciencia nacional para la primera quincena de octubre”.
La UNL, presente en Bariloche
La Universidad Nacional del Litoral participó de las actividades desarrolladas en Río Negro a través de su rectora, Laura Tarabella. La UNL estuvo presente en el II Congreso Nacional de Innovación Universitaria “Legados, tensiones y transformaciones de la universidad argentina”, realizado el 2 y 3 de septiembre, y en el Foro de Rectoras y Vicerrectoras del CIN.
El encuentro reunió a autoridades universitarias para debatir sobre las transformaciones y desafíos de la educación superior y la elaboración de políticas públicas destinadas a fortalecer una universidad democrática, federal y socialmente comprometida.
Este viernes, con la realización del plenario del CIN, el debate pasó de la discusión académica e institucional a una definición concreta sobre el presupuesto del próximo año y la ley de financiamiento.