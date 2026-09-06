El próximo martes

Universidades: rectores del CIN piden $11 billones para 2027 y los gremios van a un nuevo paro

El Consejo Interuniversitario Nacional, reunido en Bariloche, aprobó su proyecto de presupuesto y ratificó que seguirá reclamando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El Frente Sindical, tras el fracaso de la paritaria, convocó a una medida de fuerza nacional. A las puertas de una nueva marcha.