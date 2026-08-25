El conflicto universitario sigue sumando capítulos a una interminable saga. La audiencia de conciliación entre el Gobierno nacional y las universidades terminó sin acuerdo, y varias federaciones gremiales nacionales ya ratificaron un nuevo paro de 48 horas para este jueves y viernes, entre ellas, la que nuclea al sector de los “no docentes”.
Universidades: siguen los paros y septiembre arrancará con paritarias
Los "no docentes" y docentes ya definieron medidas de fuerza para este jueves y viernes. Mientras no hubo acuerdo en la audiencia de conciliación en la Justicia, está próxima la nueva instancia paritaria de 1° de septiembre.
La instancia judicial había sido convocada el viernes pasado por el juez federal Martín Cormick, a partir de una presentación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el objetivo de acercar las posiciones entre el Gobierno y el sistema universitario en torno al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Sin embargo, no hubo avances. Según el acta difundida después de la audiencia, tanto el Gobierno nacional como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificaron sus respectivas posiciones y dejaron asentado que no se alcanzó ningún acuerdo. De esta manera, la causa continuará en el estado en que se encontraba y será ahora el juez Cormick quien deberá definir los próximos pasos a seguir.
El punto de fondo de la discusión es el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y, particularmente, de la medida cautelar que quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el planteo del Gobierno.
La resolución judicial contempla la actualización de los salarios universitarios y la recomposición de programas y becas estudiantiles. Las universidades reclaman que el Estado cumpla con esas disposiciones y sostienen que la situación presupuestaria continúa deteriorándose.
La UBA había planteado, además, en esa audiencia ampliar la discusión a otros aspectos del financiamiento universitario, entre ellos los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios y los recursos destinados a ciencia y tecnología.
El resultado dejó, así, nuevamente el conflicto en manos de la Justicia. “Cumplimiento de la cautelar y avanzar en la resolución de fondo que es la aplicación de la ley, que fue muy discutida y promulgada, es lo que exigimos”, dijo la rectora de la UNL, Laura Tarabella en declaraciones públicas.
Más medidas de fuerza
En paralelo, el sector no docente confirmó que continuará con las medidas de fuerza. Tras una reunión del Frente Sindical Universitario con el CIN y la Federación Universitaria Argentina (FUA), la Fatun (a nivel local Apul) ratificó el paro nacional de 48 horas que había sido definido por su Consejo Directivo el pasado 5 de agosto.
La medida se realizará “el jueves 27 y viernes 28 de agosto”, bajo la modalidad de paro, visibilización y protesta. Cabe destacar que los “no docentes” son los encargados de sostener y garantizar el funcionamiento cotidiano, administrativo y técnico de las universidades.
La federación sostuvo que la decisión responde a la falta de avances y de respuestas favorables después de la audiencia judicial. Y remarcó que la protesta busca dar continuidad al plan de lucha y expresar la decisión del colectivo no docente de defender sus derechos y reclamar respuestas al Gobierno nacional.
En tanto, durante la noche de este martes se conoció la definición del plenario de Conadu Histórica, que tiene a Adul entre sus sindicatos de base y representa a la docencia universitaria. El gremio resolvió realizar un paro nacional de 48 horas los días 27 y 28 de agosto.
Nueva paritaria en el horizonte
Mientras continúan las protestas, el Gobierno nacional convocó a una nueva instancia paritaria para el próximo martes 1° de septiembre. La reunión será otro punto de atención para el sistema universitario, particularmente por el reclamo de actualización salarial de docentes y no docentes, uno de los principales ejes del conflicto.
A esto se suma que los rectores de las universidades nacionales se reunirán el 2 y 3 de septiembre para avanzar en la planificación de los recursos necesarios para el presupuesto universitario 2027.
Cabe destacar que el reclamo universitario excede los salarios. Las organizaciones sostienen que la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario es necesaria para garantizar también recursos para becas, funcionamiento, hospitales universitarios, ciencia y tecnología y el sostenimiento general del sistema.