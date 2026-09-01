La paritaria nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria volvió a terminar sin acuerdo y, como consecuencia, los gremios anunciaron un paro nacional de 24 horas para este miércoles. La oferta presentada por el Gobierno nacional, considerada insuficiente por las federaciones, contempla un incremento del 3% para septiembre y ratifica otro 3% para octubre, que ya estaba previsto en junio.
Paritaria universitaria sin acuerdo: los gremios anunciaron un paro de 24 horas
La propuesta del Gobierno nacional fue un aumento del 3% para septiembre, que se suma al 3% ya previsto para octubre. Los sindicatos docentes y no docentes reclamaban recomponer la pérdida salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento. Advirtieron que la deuda acumulada equivale a 3 ó 4 salarios.
La reunión se realizó este martes al mediodía y la respuesta oficial quedó muy por debajo de esa demanda. Por eso, las federaciones que integran el Frente Gremial Universitario resolvieron avanzar con una medida de fuerza de 24 horas para este miércoles.
Desde Conadu Histórica -que nuclea a los docentes y tiene representación local en Adul- señalaron que los trabajadores universitarios arrastran una pérdida salarial que, según sus cálculos, alcanza el 31,2% a julio de este año. A esto se suma la inflación correspondiente a agosto. Las federaciones estiman que la deuda salarial acumulada equivale al valor de cuatro salarios completos de julio de 2026, sin actualizar, o tres salarios calculados a valores actuales.
“Salimos de la paritaria salarial docente universitaria y preuniversitaria que fracasó. El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”, sostuvo Francisca Staiti, secretaria general de Conadu Histórica, al finalizar la reunión.
El planteo sindical durante la negociación fue una recomposición de lo perdido y una garantía salarial hacia adelante, con actualizaciones mensuales que, como mínimo, acompañen la inflación.
Del mismo modo, desde la Fatun -del sector de los "no docentes"- también definieron "no aceptar esta propuesta por considerarla insuficiente e inaceptable". Y anunciaron una medida de fuerza para este 2 de septiembre.
Cabe recordar que el jueves 3 de septiembre sesionará el plenario del Consejo Universitario Nacional (CIN) -que reúne a los rectores de todo el país- que se realizará en Bariloche. De allí salir un pronunciamiento ante los más de 300 días de "incumplimiento" de la Ley de Financiamiento Universitario, aún luego del fallo de la Corte Suprema.
La oferta del Gobierno
Desde el Ministerio de Capital Humano dieron otra lectura al encuentro. A través de un comunicado, informaron que se presentó una propuesta de incremento salarial del 6% para el próximo bimestre.
La oferta contempla un aumento del 3% sobre las remuneraciones correspondientes a septiembre y la ratificación de otro 3% para octubre, porcentaje que, según la cartera nacional, había sido acordado y comprometido formalmente en las mesas de negociación de junio.
De esta manera, para el Gobierno la propuesta representa un incremento acumulado del 6% para el personal docente universitario durante el próximo bimestre.
La reunión estuvo encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y contó con representantes de Fagdut, UDA, Conadu, Conadu Histórica y Fedun, además del presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci.
“Luego de la exposición técnica por parte de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, y ante la posible convocatoria a medidas de fuerza gremial, se exhortó a los presentes a que estas no alteren el normal dictado de clases y se garantice el derecho a enseñar y aprender”, sostuvo el comunicado.
El Gobierno también propuso retomar las negociaciones paritarias el próximo jueves 17 de septiembre. La fecha, sin embargo, queda planteada en un escenario de creciente conflictividad, con los gremios ya encaminados hacia un nuevo paro nacional.