Para este miércoles

Paritaria universitaria sin acuerdo: los gremios anunciaron un paro de 24 horas

La propuesta del Gobierno nacional fue un aumento del 3% para septiembre, que se suma al 3% ya previsto para octubre. Los sindicatos docentes y no docentes reclamaban recomponer la pérdida salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento. Advirtieron que la deuda acumulada equivale a 3 ó 4 salarios.