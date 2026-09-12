Historias de esfuerzo y superación

El deporte local llegó a las escuelas con testimonios de referentes de Rafaela

Más de 350 estudiantes participaron de dos nuevas jornadas del ciclo de charlas motivacionales organizado en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Deportistas de distintas disciplinas compartieron sus trayectorias, desafíos y experiencias con alumnos de escuelas secundarias y de educación para adultos.