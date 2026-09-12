La Municipalidad de Rafaela desarrolló dos nuevos encuentros del Ciclo de Charlas Motivacionales en Escuelas Secundarias, una propuesta vinculada con la muestra “Hitos y Mitos del Deporte en Rafaela (1980-Actualidad)”, que se presenta en el Museo Histórico Municipal.
El deporte local llegó a las escuelas con testimonios de referentes de Rafaela
Más de 350 estudiantes participaron de dos nuevas jornadas del ciclo de charlas motivacionales organizado en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Deportistas de distintas disciplinas compartieron sus trayectorias, desafíos y experiencias con alumnos de escuelas secundarias y de educación para adultos.
La iniciativa busca acercar a los estudiantes las experiencias de deportistas de la ciudad y poner en valor los caminos recorridos para alcanzar distintos logros, con especial atención en aspectos como el esfuerzo, la perseverancia y el compromiso.
Uno de los encuentros tuvo lugar en la Escuela 25 de Mayo, donde participaron estudiantes de esa institución y de las escuelas N.º 495 “Malvinas Argentinas” y N.º 654 “Nicolás Avellaneda”. Allí, los jóvenes pudieron dialogar con los automovilistas Nicolás González y Martín Basso, la nadadora Morena López y el exfutbolista Marcelo López.
Los protagonistas compartieron distintos momentos de sus carreras y respondieron las preguntas de los estudiantes, generando un intercambio centrado tanto en sus experiencias deportivas como en los obstáculos que debieron afrontar.
Referentes de distintas disciplinas
La segunda jornada se realizó en la sede del EEMPA Rafaela, con la participación de estudiantes de esa institución y de la Escuela Primaria para Adultos “San Martín”.
En ese espacio estuvieron el exboxeador Mario Demarco, el referente del motociclismo y automovilismo René Zanatta y Susana Gutiérrez, vinculada al fútbol femenino.
A través de sus testimonios, los deportistas repasaron sus trayectorias y las decisiones que marcaron sus carreras. El formato permitió que los estudiantes participaran activamente mediante preguntas y pudieran conocer aspectos de las historias personales que habitualmente quedan detrás de los resultados y las competencias.
Las jornadas fueron moderadas por Marcelo Muriel e Iván Alovatti y contaron con la presencia de la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio, además de directivos de los establecimientos educativos participantes.
El ciclo tendrá un último encuentro
La propuesta tendrá su cierre el próximo lunes 14 de septiembre en la Escuela N.º 429 “Mario R. Vecchioli”. De esta manera, se completará un ciclo que busca vincular las experiencias de los deportistas locales con los ámbitos educativo y cultural, en el contexto de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
En paralelo, continúa abierta al público la muestra “Hitos y Mitos del Deporte en Rafaela (1980-Actualidad)” en las salas del Museo Histórico Municipal, ubicado en avenida Santa Fe y 9 de Julio.
La exposición puede visitarse de martes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19. Además, estará abierta los sábados 19 y 26 de septiembre, de 16 a 19, y los domingos, de 16 a 19.