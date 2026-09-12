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Más de $500 millones para obras y mantenimiento sobre la Ruta 1 en Colonia Teresa

El convenio firmado entre la Comuna de Colonia Teresa y Vialidad Provincial contempla la reconstrucción de la alcantarilla de Los Coreanos y seis intervenciones de mantenimiento en estructuras ubicadas sobre la Ruta Provincial 1, con trabajos orientados a mejorar el escurrimiento y la seguridad vial.