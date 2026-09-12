La Comuna de Colonia Teresa firmó un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad para avanzar con un conjunto de obras sobre la Ruta Provincial N.º 1, con una inversión superior a los $500 millones.
Más de $500 millones para obras y mantenimiento sobre la Ruta 1 en Colonia Teresa
El convenio firmado entre la Comuna de Colonia Teresa y Vialidad Provincial contempla la reconstrucción de la alcantarilla de Los Coreanos y seis intervenciones de mantenimiento en estructuras ubicadas sobre la Ruta Provincial 1, con trabajos orientados a mejorar el escurrimiento y la seguridad vial.
El acuerdo fue suscripto por el presidente comunal, Santiago Vigil, junto al senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, y contempla tanto la reconstrucción de una alcantarilla que sufrió daños como distintas tareas de mantenimiento sobre estructuras ubicadas a lo largo de este corredor vial.
Reconstrucción de la alcantarilla de Los Coreanos
Entre las principales intervenciones previstas se encuentra la reconstrucción de la alcantarilla de Los Coreanos, una estructura que había resultado dañada y que requiere trabajos para recuperar sus condiciones de funcionamiento.
A esta obra se suman seis intervenciones de mantenimiento en alcantarillas de la Ruta Provincial 1, dentro del departamento San Javier. Las tareas estarán destinadas a conservar y mejorar estas estructuras, fundamentales para el correcto escurrimiento de los excedentes hídricos.
Mejorar el escurrimiento y la transitabilidad
De acuerdo con lo informado, las obras buscan prevenir nuevos deterioros en las alcantarillas y favorecer el drenaje del agua, especialmente ante períodos de lluvias que pueden afectar las condiciones de la traza.
La conservación de estas estructuras también apunta a contribuir a una mejor transitabilidad y seguridad vial en la Ruta Provincial 1, uno de los principales corredores de comunicación de la zona costera santafesina.
Una inversión para infraestructura vial
Desde la Comuna de Colonia Teresa destacaron la importancia del convenio para fortalecer la infraestructura vial del departamento San Javier y avanzar con obras que permitan atender necesidades de mantenimiento y reparación.
En ese marco, la administración comunal valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y de los organismos vinculados a la ejecución de los trabajos, y remarcó la continuidad de las gestiones para incorporar nuevas obras de infraestructura para la localidad y la región.