Regularización dominial

"Tu Casa, Tuya": otras 15 familias de San Justo avanzaron con la titularidad de sus viviendas

A través del programa provincial “Tu Casa, Tuya”, se concretó la firma de 15 nuevos títulos de propiedad correspondientes a viviendas ubicadas sobre terrenos municipales. Con esta nueva etapa, ya son 64 las familias de San Justo que cuentan con la documentación que acredita la titularidad de sus inmuebles.