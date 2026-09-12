Un total de 15 familias de San Justo avanzaron con la regularización dominial de sus viviendas mediante la firma de los títulos de propiedad correspondientes a inmuebles emplazados sobre terrenos municipales.
"Tu Casa, Tuya": otras 15 familias de San Justo avanzaron con la titularidad de sus viviendas
A través del programa provincial “Tu Casa, Tuya”, se concretó la firma de 15 nuevos títulos de propiedad correspondientes a viviendas ubicadas sobre terrenos municipales. Con esta nueva etapa, ya son 64 las familias de San Justo que cuentan con la documentación que acredita la titularidad de sus inmuebles.
La actividad se realizó en el marco del programa provincial “Tu Casa, Tuya”, que tiene como objetivo facilitar la titularización de viviendas y brindar seguridad jurídica a las familias que ocupan los inmuebles.
Con esta nueva instancia, San Justo alcanza 64 familias beneficiarias que ya cuentan con la documentación que acredita formalmente la propiedad de sus hogares.
Seguridad jurídica para las familias
La escritura constituye el documento que acredita la titularidad del inmueble y permite a las familias contar con mayores certezas respecto de su vivienda. Además, la regularización dominial facilita distintos trámites vinculados con el patrimonio familiar, como los procesos sucesorios y la posibilidad de acceder a créditos destinados a realizar mejoras.
Durante la jornada, la subsecretaria de Hábitat de la Provincia, Andrea Zorzón, destacó la importancia de completar los procesos de titularización y señaló que la escritura representa un paso fundamental para consolidar la seguridad jurídica de las familias.
La funcionaria también resaltó el trabajo técnico y administrativo desarrollado para avanzar con los distintos expedientes de regularización.
Más de 150 familias podrían sumarse
El proceso de ordenamiento dominial continuará en otros sectores de la ciudad. Para ello, se trabaja en conjunto con el Colegio de Agrimensores en la realización de las mensuras necesarias para regularizar un nuevo sector urbano.
Según se informó, esta próxima etapa permitirá incorporar a unas 150 familias al proceso de titularización, una vez que se completen las instancias técnicas y administrativas correspondientes.
Las mensuras constituyen un paso necesario para determinar y documentar con precisión las características y límites de cada parcela, permitiendo avanzar posteriormente con la documentación dominial.
Un proceso que busca ordenar la situación catastral
La regularización de los inmuebles ubicados sobre terrenos municipales también permite avanzar en el ordenamiento catastral y urbano de la ciudad.
Desde el municipio destacaron que las 15 nuevas escrituras se suman a las instancias de titularización concretadas anteriormente, hasta alcanzar a 64 familias beneficiarias.
De esta manera, el programa “Tu Casa, Tuya” continúa con el proceso de regularización de viviendas en San Justo, con nuevas etapas previstas para ampliar el número de familias que puedan acceder a la documentación definitiva de sus propiedades.